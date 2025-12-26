Τραμπ: «Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω»-Κρίσιμη η συνάντηση στη Φλόριντα την Κυριακή

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντά αυτή την Κυριακή τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ελπίζοντας να καταλήξει σε συμφωνία για το ειρηνευτικό πλαίσιο και ενδεχομένως να προκηρύξει δημοψήφισμα στην Ουκρανία, εφόσον η Ρωσία δεχθεί κατάπαυση πυρός.

Τραμπ: «Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ»

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε την Παρασκευή ως ο απόλυτος ρυθμιστής οποιασδήποτε συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, σε αποκλειστική συνομιλία με το POLITICO.



Στη συνέντευξή του, ο Τραμπ εμφανίστηκε χλιαρός απέναντι στη νέα πρωτοβουλία του Ζελένσκι, χωρίς καμία βιασύνη να εγκρίνει την ουκρανική πρόταση.

«Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ», δήλωσε ο Τραμπ. «Οπότε θα δούμε τι έχει».

Παρόλα αυτά, ο Τραμπ εκτίμησε ότι θα έχει μια παραγωγική συνάντηση μέσα στο Σαββατοκύριακο.

«Νομίζω ότι θα πάει καλά μαζί του. Νομίζω ότι θα πάει καλά και με τον Πούτιν», είπε, προσθέτοντας ότι αναμένει να μιλήσει με τον Ρώσο ηγέτη «σύντομα, όποτε θελήσω».

Σχέδιο ειρήνης 20 σημείων

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το σχέδιο 20 σημείων, που επεξεργάστηκαν Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι, είναι «κατά 90% έτοιμο». Στόχος της συνάντησης με τον Τραμπ είναι να οριστικοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία και να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής εγγυήσεων ασφαλείας από τους συμμάχους της Ουκρανίας.

Το νέο κείμενο προτείνει πάγωμα των γραμμών του μετώπου χωρίς άμεση λύση για τα εδάφη που ελέγχει η Ρωσία – περίπου το 19% της χώρας – και παραλείπει δύο κρίσιμα αιτήματα της Μόσχας: την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς και τη νομική δέσμευση της Ουκρανίας να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Ο Ζελένσκι υπογραμμίζει ότι είναι έτοιμος να φέρει το σχέδιο σε δημοψήφισμα, εάν υπάρξει τουλάχιστον 60ήμερη εκεχειρία.

Αντιδράσεις Μόσχας

Η Ρωσία κατηγόρησε το Κίεβο ότι υπονομεύει τις συνομιλίες, καθώς το νέο έγγραφο «διαφέρει ριζικά» από την προηγούμενη εκδοχή που συζητήθηκε με τους Αμερικανούς. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ τόνισε ότι χωρίς επίλυση των βασικών προβλημάτων, δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ περιορίστηκε να δηλώσει ότι η Μόσχα «εξετάζει τη θέση της».

Παρά τις αντιρρήσεις, ο Ζελένσκι εμφανίζεται αισιόδοξος και επισημαίνει ότι η συνάντηση με τον Τραμπ μπορεί να καθορίσει σημαντικά βήματα προόδου πριν την Πρωτοχρονιά.

Παράγοντες που ενισχύουν τις ειρηνευτικές προοπτικές

Σύμφωνα με ειδικούς, η πιθανή διευθέτηση επηρεάζεται από τρεις παράγοντες: τη συνεχιζόμενη ρωσική στρατιωτική πίεση, τη μειωμένη διάθεση των ΗΠΑ να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία και την αδυναμία της Ε.Ε. να καλύψει πλήρως αυτό το κενό. Μετά το τέλος των εχθροπραξιών, προτεραιότητες θα είναι η επανένταξη των βετεράνων και η ανοικοδόμηση των ρωσοκρατούμενων περιοχών.

Σύμφωνα με ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις,περίπου τα δύο τρίτα των Ρώσων υποστηρίζουν συνομιλίες ειρήνης, το υψηλότερο ποσοστό από την έναρξη του πολέμου, αν και παραμένει δύσκολο να εκτιμηθεί η πραγματική κόπωση της ρωσικής κοινωνίας λόγω της αυστηρής κρατικής λογοκρισίας.