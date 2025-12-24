Αισιοδοξία για το 2026: Το 55% των Ρώσων πιστεύει πως ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει στο έτος

Η πλειοψηφία των Ρώσων πολιτών (55%) εκτιμά ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα ολοκληρωθεί το 2026, σύμφωνα με δημοσκόπηση του προσκείμενου στο Κρεμλίνο Κέντρου Μελέτης της Κοινής Γνώμης (VTsIOM).

Τα ευρήματα έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, γεγονός που, σύμφωνα με αναλυτές, μπορεί να υποδηλώνει μια πρώτη «δοκιμή» των αντιδράσεων της ρωσικής κοινής γνώμης σε ένα ενδεχόμενο ειρηνευτικό σενάριο.

Κατά την παρουσίαση της έρευνας, ο αναπληρωτής διευθυντής του VTsIOM, Μιχαήλ Μαμόνοφ, ανέφερε ότι το 70% των 1.600 ερωτηθέντων θεωρεί πως το 2026 θα είναι μια πιο «επιτυχημένη» χρονιά για τη Ρωσία σε σύγκριση με το 2025. Το 55% συνέδεσε αυτή την αισιοδοξία με την προοπτική τερματισμού του πολέμου, τον οποίο η Μόσχα συνεχίζει να αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

«Η επίτευξη στόχων ο κύριος λόγος αισιοδοξίας»

«Ο κύριος λόγος αισιοδοξίας είναι η πιθανή ολοκλήρωση της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης και η επίτευξη των δηλωμένων στόχων, σύμφωνα με τα εθνικά συμφέροντα που έχει περιγράψει ο πρόεδρος», δήλωσε ο Μαμόνοφ.

Σε αντίθεση με προηγούμενες ετήσιες δημοσκοπήσεις του VTsIOM, οι οποίες εστίαζαν κυρίως στη συσπείρωση της κοινωνίας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τους στρατιωτικούς στόχους της Ρωσίας, αυτή τη φορά καταγράφεται για πρώτη φορά σαφής εκτίμηση των πολιτών για το πότε θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος.

Ωστόσο, το πραγματικό επίπεδο κόπωσης της ρωσικής κοινωνίας παραμένει δύσκολο να αποτιμηθεί, καθώς ο πόλεμος, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, πλησιάζει στο πέμπτο έτος του, υπό καθεστώς αυστηρού κρατικού ελέγχου της ελευθερίας της έκφρασης.

Σημαντικό ρόλο η απόσταση των ΗΠΑ από την Ουκρανία

Σύμφωνα με τον Μαμόνοφ, βασικοί παράγοντες που ενισχύουν τα σενάρια ειρηνευτικής διευθέτησης είναι η συνέχιση της ρωσικής στρατιωτικής πίεσης, η μειωμένη διάθεση των ΗΠΑ να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία και η αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καλύψει πλήρως αυτό το κενό.

Μετά το τέλος των εχθροπραξιών, όπως ανέφερε, προτεραιότητες θα αποτελέσουν η επανένταξη των βετεράνων στην κοινωνία και η ανοικοδόμηση τόσο των ρωσοκρατούμενων περιοχών της Ουκρανίας όσο και των ρωσικών παραμεθόριων περιοχών.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ανεξάρτητη εταιρεία δημοσκοπήσεων Levada, περίπου τα δύο τρίτα των Ρώσων τάσσονται υπέρ των ειρηνευτικών συνομιλιών – το υψηλότερο ποσοστό από την έναρξη του πολέμου, αν και η Levada έχει χαρακτηριστεί «ξένος πράκτορας» από τις ρωσικές αρχές.