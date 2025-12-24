Ζελένσκι για πόλεμο στην Ουκρανία: Αυτό είναι το σχέδιο 20 σημείων που συμφωνήσαμε με τις ΗΠΑ

Στη δημοσιότητα έδωσε για πρώτη φορά το σχέδιο των 20 σημείων που συμφωνήθηκε ανάμεσα στους Ουκρανούς και Αμερικάνους διαπραγματευτές στο Μαϊάμι για τον τερματισμό του πολέμου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Την ανακοίνωση έκανε το πρωί της Παραμονής Χριστουγέννων, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για το «βασικό έγγραφο» μεταξύ της Ουκρανίας, των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ρωσίας.

«Τώρα είμαι έτοιμος να συζητήσω το προσχέδιο ενός σχεδίου 20 σημείων, δηλαδή βασικό έγγραφο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, είναι ένα πολιτικό έγγραφο μεταξύ ημών, των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παράλληλα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Pravda, ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι το σχέδιο αντικατοπτρίζει το κοινό όραμα της Ουκρανίας και των ΗΠΑ ενώ διευκρίνισε πως κάποια άλλα σημεία θέλουν περισσότερη επεξεργασία.

Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι δεν υπάρχει ακόμη κοινή θέση με την αμερικανική πλευρά σε δύο ζητήματα? τα εδάφη στην περιοχή του Ντόνετσκ και τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον ίδιο, στα περισσότερα άλλα σημεία τα μέρη έχουν «προσεγγίσει σημαντικά» και, γενικά, έχει ήδη επιτευχθεί συναίνεση.

«Τότε θα κατανοήσουμε τα επόμενα βήματά μας και τα πιθανά χρονοδιαγράμματα για συγκεκριμένες αποφάσεις. Είμαστε έτοιμοι για συνάντηση με τις ΗΠΑ σε επίπεδο ηγετών για την επίλυση ευαίσθητων ζητημάτων», δήλωσε. «Το ζήτημα του εδάφους είναι το πιο δύσκολο σημείο και θα συζητηθεί σε επίπεδο ηγετών» προσέθεσε.

Σε μια προσπάθεια να βρεθεί ένας συμβιβασμός, οι ΗΠΑ πρότειναν τη μετατροπή των περιοχών Ντόνετσκ και Λουχάνσκ σε ελεύθερες οικονομικές ζώνες.

Ο ουκρανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι θα οργανώσει προεδρικές εκλογές μετά την υπογραφή συμφωνίας η οποία θα βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία, σύμφωνα με την τελευταία εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου.

Το σχέδιο των 20 σημείων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας