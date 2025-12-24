«Στροφή» Ζελένσκι για το εδαφικό: Για πρώτη φορά συζητά αποχώρηση στρατευμάτων και «ελεύθερη» ζώνη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε για πρώτη φορά ανοιχτός στο ενδεχόμενο αποχώρησης ουκρανικών στρατευμάτων από τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας, στο πλαίσιο ενός επικαιροποιημένου αμερικανοουκρανικού σχεδίου ειρήνης 20 σημείων που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με τη Ρωσία.



Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ζελένσκι περιέγραψε το σχέδιο ως «το βασικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου», αποκαλύπτοντας ότι προβλέπει τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ή ελεύθερης οικονομικής ζώνης στο Ντονμπάς, με αντίστοιχη απομάκρυνση βαρέων δυνάμεων και από τις δύο πλευρές.



Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν η Ουκρανία αποσύρει δυνάμεις της κατά πέντε, 10 ή έως και 40 χιλιόμετρα από το 25% της περιφέρειας Ντόνετσκ που ελέγχει, η Ρωσία θα πρέπει να πράξει το ίδιο. Η ζώνη θα τελεί υπό ουκρανική διοίκηση και αστυνόμευση, με διεθνή παρουσία κατά μήκος της γραμμής επαφής.



Το σχέδιο περιλαμβάνει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και τους Ευρωπαίους, παρόμοιες με το Άρθρο Πέντε της Συμμαχίας, καθώς και τη διατήρηση ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έως 800.000 ανδρών σε καιρό ειρήνης. Προβλέπει επίσης σύμφωνο μη επίθεσης, μηχανισμό παρακολούθησης και επιβεβαίωση της ουκρανικής κυριαρχίας.



Οι συνομιλίες βασίζονται σε προηγούμενες επαφές σε Βερολίνο και Μαϊάμι, με τη συμμετοχή Αμερικανών, Ευρωπαίων, Ουκρανών και Ρώσων απεσταλμένων, ενώ η Μόσχα αναμένεται να απαντήσει μετά τις σχετικές επαφές με τις ΗΠΑ.



Παρά τις πιέσεις, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναγνώρισε ότι τα πιο ευαίσθητα ζητήματα –ιδίως τα εδαφικά– θα πρέπει να επιλυθούν σε επίπεδο ηγετών και μέσω δημοψηφίσματος. Τόνισε, ωστόσο, ότι η Ρωσία δύσκολα μπορεί να απορρίψει πλήρως την αμερικανική πρόταση, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε αυστηρότερες κυρώσεις και ενίσχυση της Ουκρανίας με βαριά όπλα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC.



Το σχέδιο περιλαμβάνει ακόμη πρόταση ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, επενδυτικό ταμείο περίπου 200 δισ. δολαρίων και διεξαγωγή εκλογών μετά την υπογραφή της συμφωνίας, αν και η χώρα βρίσκεται ακόμη υπό στρατιωτικό νόμο.

Το σχέδιο των 20 σημείων ΗΠΑ - Ουκρανίας