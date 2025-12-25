Ευχές Πούτιν σε Τραμπ για τα Χριστούγεννα - Ζαχάροβα: «Οι Ευρωπαίοι τορπιλίζουν τις συνομιλίες»

Ευχές για χαρούμενα Χριστούγεννα φέρεται πως έστειλε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, στον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρελμίνου.

Παράλληλα, ο Ντμίτρι Πεσκόφ σημείωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν αναμένεται να μιλήσει με τον Τραμπ καθώς δεν έχει προγραμματιστεί τέτοια κλήση.

Ζαχάροβα: Αργή αλλά σταθερή η πρόοδος στο μέτωπο του πολέμου

Η Μόσχα διαπιστώνει ότι υπάρχει αργή αλλά σταθερή πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ουκρανία, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

«Στην διαπραγματευτική διαδικασία για την διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, εννοώ στην διαδικασία διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει αργή αλλά σταθερή πρόοδος», είπε.

Η εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι δυτικές ευρωπαϊκές δυνάμεις προσπαθούν «να τορπιλίσουν» την πρόοδο και προέτρεψε στις ΗΠΑ να αντιταχθούν σε τέτοιες κινήσεις.

NYT: Γιατί ο Πούτιν θα απορρίψει το ειρηνευτικό σχέδιο

Νωρίτερα, εκτενές δημοσίευμα των New York Times ανέφερε τους λόγους για τους οποίους ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν θα δεχτεί το νέο σχέδιο που παρουσίασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ύστερα από τις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Φλόριντα.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, το νέο ειρηνευτικό σημείωμα δεν έχει καμία σχέση με εκείνο που παρουσίασαν οι ΗΠΑ στους Ρώσους τον περασμένο Οκτώβριο.

Σε αυτό περιλαμβάνονται οι εγγυήσεις ασφαλείας που θέλει το Κίεβο για να αποτρέψει μελλοντική ρωσική επίθεση, καθώς και σχέδια για την ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου από τον πόλεμο έθνους.

Ωστόσο, από την πλευρά του, το Κρεμλίνο δεν θέλει να χάσει το «πάνω χέρι» που έχει αποκτήσει στο μέτωπο του πολέμου μετά από τις προελάσεις που έχει πραγματοποιήσει το περασμένο διάστημα επί ουκρανικού εδάφους. Έτσι, ένα νέο σχέδιο που είναι αντίθετο στα συμφέροντά του είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτό.

«Αυτό είναι μια απόλυτη κοροϊδία», δήλωσε ο Αλεξέι Ναούμοφ, αναλυτής διεθνών υποθέσεων με έδρα τη Μόσχα, για το νέο ουκρανικό σχέδιο σε μια ανάρτηση στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. «Η ιδέα είναι σαφής: Παρουσιάστε το στους Αμερικανούς ως “συμβιβασμό” και στη συνέχεια κατηγορήστε τη Ρωσία για την αποτυχία της» σημείωσε.