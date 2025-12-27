Νέες απειλές Πούτιν: Αν το Κίεβο δεν θέλει ειρηνική επίλυση, θα πετύχουμε τους στόχους μας με τη βία

Εάν η Ουκρανία δεν επιθυμεί να επιλύσει τον πόλεμο ειρηνικά, η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους της «με τη βία», ανέφερε σήμερα Σάββατο (27/12) ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το Sky News, που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Πούτιν δηλώνει ότι η Ρωσία διαπιστώνει ότι το Κίεβο «δεν βιάζεται» να τερματίσει τον πόλεμο με ειρηνικά μέσα.

Νωρίτερα σήμερα, η Μόσχα ανακοίνωσε πως ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τις πόλεις Μίρνοχραντ και Χουλιαϊπόλε στην ανατολική Ουκρανία, σε νέες προελάσεις στις πρώτες γραμμές του μετώπου του πολέμου στην Ουκρανία, παραμονή της συνάντησης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ένα σχέδιο για έναν τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έλαβε αναφορά από τον αρχηγό του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατού Βαλέρι Γκεράσιμοφ ότι «οι πόλεις Ντιμίτροφ (η ρωσική ονομασία του Μίρνοχραντ) και Χουλιαϊπόλε απελευθερώθηκαν».

Το Μίρνοχραντ βρίσκεται στην ουκρανική επαρχία Ντονέτσκ και η Χουλιαϊπόλε στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας Ζαπορίζια.