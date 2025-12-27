Διπλωματικό αποκούμπι στον Τραμπ ψάχνει ο Ζελένσκι την ώρα που ο Πούτιν βρυχάται...

Ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται πλέον σε κρίσιμη καμπή, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι έτοιμος να επιχειρήσει ένα νέο διπλωματικό άνοιγμα προς την Ουάσιγκτον κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο την Κυριακή (28/12).



Την ίδια ώρα που αναζητείται ένα πρώτο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η Ρωσία συνεχίζει τα πλήγματα κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να στέλνει εκ νέου σαφές μήνυμα κλιμάκωσης, προειδοποιώντας ότι «αν το Κίεβο δεν επιθυμεί να επιλύσει το ζήτημα ειρηνικά, η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους της με τη χρήση βίας».



ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πακτωλός δισ. για την ανοικοδόμηση

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς τις ΗΠΑ, ο Ουκρανός πρόεδρος προχώρησε σε νέα ανάρτηση, στην οποία παρουσίασε το πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας που οικοδομεί η Ουκρανία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη μεταπολεμική πορεία της χώρας, κάνοντας λόγο για κοινό αναπτυξιακό σχεδιασμό με ορίζοντα το 2040.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, το σχέδιο ενσωματώνει παραμέτρους μίας συνολικής συμφωνίας που αφορά επενδύσεις και την οικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας. Στο επίκεντρο τίθενται στόχοι όπως η βελτίωση του προσδόκιμου ζωής, η επιστροφή εκτοπισμένων πολιτών, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η διασφάλιση αξιόπιστων εγγυήσεων ασφάλειας, καθώς και η ισχυρότερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εκτιμά ότι το κόστος ανοικοδόμησης θα κυμανθεί μεταξύ 700 και 800 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ υπογραμμίζει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός χρηματοδοτικών μηχανισμών σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.

We are working with the United States on the roadmap for Ukraine’s prosperity. Our vision, together with the United States, extends to 2040, covering the key elements of an agreement on investment and future prosperity.



The main aspects and directions are our national goals,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2025

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες στηρίζουν την Ουκρανία

Νωρίτερα, το Σάββατο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ηγέτες ενόψει της αυριανής συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο. Παρών στην τηλεδιάσκεψη ήταν επίσης ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, «οι έντεκα Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και οι ηγέτες του Καναδά, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, διαβεβαίωσαν την Ουκρανία για την πλήρη υποστήριξή τους και υπογράμμισαν τη σημασία της στενής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία», όπως αναφέρει η γερμανική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Το Βερολίνο σημείωσε ότι ο Ζελένσκι, με πρωτοβουλία του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ενημέρωσε τους ηγέτες για τις επερχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Τραμπ και «ενημέρωσε τη λεγόμενη Ομάδα του Βερολίνου για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στήριξη στην Ουκρανία και από τον Καναδά

Πριν από τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποίησε στάση στον Καναδά, όπου είχε συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.

Ο Κάρνεϊ ανακοίνωσε νέο πακέτο οικονομικής βοήθειας ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων, ενώ, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, η συνδρομή αυτή θα επιτρέψει στο ΔΝΤ να χορηγήσει στην Ουκρανία πρόσθετα δάνεια ύψους 8,4 δισ. δολαρίων.

Ο Καναδός πρωθυπουργός τόνισε ότι κάθε ειρηνευτική συμφωνία απαιτεί «μια Ρωσία πρόθυμη να συνεργαστεί», ενώ καταδίκασε τη «βαρβαρότητα» των πρόσφατων ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο.

Νέα νυχτερινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Στο μεταξύ, η Μόσχα εξαπέλυσε εκτεταμένη νυχτερινή αεροπορική επιχείρηση κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, με συνδυασμό πυραύλων και drones. Τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν σημαντικό αριθμό στόχων, ωστόσο οι εκρήξεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και ανθρώπινες απώλειες.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Κιέβου, από την αεροπορική επίθεση σκοτώθηκε ένας 71χρονος, ενώ τραυματίστηκαν 32 ακόμη άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 2.600 κτίρια κατοικιών, καθώς και δεκάδες σχολεία και παιδικοί σταθμοί, παραμένουν χωρίς θέρμανση, ενώ οι θερμοκρασίες βρίσκονται υπό το μηδέν. Οι έντεκα από τους τραυματίες νοσηλεύονται.

Προελαύνει η Ρωσία στην ανατολική Ουκρανία

Πέραν της επίθεσης στο Κίεβο, οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τις πόλεις Μίρνοχραντ και Χουλιαϊπόλε στην ανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έλαβε αναφορά από τον αρχηγό του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατού Βαλέρι Γκεράσιμοφ ότι «οι πόλεις Ντιμίτροφ (η ρωσική ονομασία του Μίρνοχραντ) και Χουλιαϊπόλε απελευθερώθηκαν».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σημειώνεται ότι το Μίρνοχραντ βρίσκεται στην ουκρανική επαρχία Ντονέτσκ και η Χουλιαϊπόλε στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας Ζαπορίζια.