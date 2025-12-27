Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε με 500 drones στο Κίεβο - Χωρίς θέρμανση 2.600 νοικοκυριά - Μια νεκρή

Περισσότερα από 2.600 κτήρια κατοικιών, 187 παιδικοί σταθμοί και 138 σχολεία στο Κίεβο έχουν μείνει χωρίς θέρμανση έπειτα από επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, όπως δήλωσαν σήμερα οι υπηρεσίες της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

Από την επίθεση έχει αναφερθεί ότι μια γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της ενώ δεκάδες φέρεται να έχουν τραυματιστεί. Σημειώνεται μάλιστα ότι η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα ήταν γύρω στο μηδέν σήμερα το πρωί.

Οι αρχές στην περιοχή του Κιέβου, που περιβάλλει την πρωτεύουσα αλλά δεν την περιλαμβάνει, ανέφεραν πως μετά την επίθεση έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε 320.000 νοικοκυριά.

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε με 500 drones

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε το πρωί του Σαββάτου ότι η ρωσική επίθεση πραγματοποιήθηκε με σχεδόν 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 40 πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, θέτοντας στο στόχαστρο ενεργειακές και μη στρατιωτικές υποδομές

«Αν η Ρωσία μετατρέπει ακόμη και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε ώρα για κατεστραμμένα σπίτια και καμένα διαμερίσματα, κατεστραμμένα ενεργειακά εργοστάσια, τότε αυτή η άρρωστη δραστηριότητα μπορεί να λάβει απάντηση μόνο με πραγματικά ισχυρά μέτρα», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X, καλώντας τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να πιέσουν τη Μόσχα πιο σκληρά.

Οι Ρώσοι «δεν θέλουν να βάλουν τέλος στον πόλεμο και επιδιώκουν να αδράξουν κάθε ευκαιρία για να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερα δεινά στην Ουκρανία και να αυξήσουν την πίεσή τους στους άλλους μέσω του κόσμου», είπε ο Ζελένσκι, έπειτα από την επίθεση που έπληξε την ουκρανική πρωτεύουσα και τα περίχωρά της.

Στο μεταξύ, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Άντριι Σιμπίχα, το ένα τρίτο του Κιέβου έχει μείνει χωρίς θέρμανση έπειτα από τη μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας.

«Η μοναδική απάντηση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές προσπάθειες είναι στυγνές επιθέσεις χρησιμοποιώντας χιλιάδες drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου και άλλων πόλεων και περιοχών», έγραψε ο Σιμπίχα στο X.

Σε κρίσιμο σημείο οι διαπραγματεύσεις στις ΗΠΑ

Τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα υποδεχθεί την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στη Φλόριντα ο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να συζητήσουν για τις επόμενες κινήσεις σχετικά με τον τερματισμό πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται θέσει στο τραπέζι τόσο τα εδαφικά ζητήματα, το κύριο εμπόδιο στις ειρηνευτικές συνομιλίες, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο αναθεωρημένο σχέδιο 20 σημείων. Παράλληλα, θα συζητηθεί και το ενδεχόμενο συμφωνίας εγγύησης ασφάλειας.

Ανακοινώνοντας τη συνάντηση, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά», καθώς η Ουάσινγκτον προωθεί τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, της πιο θανατηφόρας σύγκρουσης στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».