Αναχώρησε για τις ΗΠΑ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώ η Ρωσία σφυροκόπησε το Κίεβο

Αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες το μεσημέρι του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στόχος του ταξιδιού είναι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα προκειμένου να συζητηθούν τα «αγκάθια» που παραμένουν στο ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων που παρουσιάστηκε πρόσφατα.

Μάλιστα, εξέφρασε την ελπίδα να βρεθεί ένας συμβιβασμός ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος που διεξάγεται στη χώρα του με τη Ρωσία.

Σε ηχητικά μηνύματα που έστειλε στους δημοσιογράφους, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρει η Ουάσινγκτον είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της ειρήνης και ότι το εύρος αυτών των εγγυήσεων εξαρτάται από το τι είναι πρόθυμος να προσφέρει ο Τραμπ.

«Θα μιλήσω με τους Ευρωπαίους από τον Καναδά»

Παράλληλα, θα έχει συνομιλίες με ευρωπαίους συμμάχους κατά τη διάρκεια μιας στάσης στον Καναδά, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε μέσω γραπτού μηνύματος προς τους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του.

«Αυτή τη στιγμή πετάμε για τη Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθ' οδόν, θα κάνουμε μια στάση στον Καναδά. Θα έχω μια συνάντηση με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. Μαζί, σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε διαδικτυακές συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να συζητήσει το ευαίσθητο ζήτημα των ουκρανικών εδαφών με τον Τραμπ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω»

Από την πλευρά του, ο Τραμπ μιλώντας στο Politico την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου ξεκαθάρισε ότι ο Ζελένσκι δεν μπορεί να αναμένει τίποτα εάν πρώτα ο Αμερικανός πρόεδρος δεν το εγκρίνει. «Οπότε θα δούμε τι έχει» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στο Axios ότι οι ΗΠΑ προσέφεραν μια 15ετή συμφωνία για εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσε να ανανεωθεί και ότι το Κίεβο ήθελε μεγαλύτερη διάρκεια.

Επιφυλακτική απέναντι στις αποτυχημένες εγγυήσεις από συμμάχους στο παρελθόν, η Ουκρανία επιδιώκει ισχυρές και νομικά δεσμευτικές συμφωνίες για να αποτρέψει περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η συνάντησή του με τον Τραμπ είχε ως στόχο να «βελτιστοποιήσει τα πράγματα» στα προσχέδια και να συζητήσει πιθανές συμφωνίες για την οικονομία της Ουκρανίας. Πρόσθεσε ότι δεν ήταν έτοιμος να πει εάν θα υπογραφεί κάποια συμφωνία κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, αλλά η Ουκρανία ήταν ανοιχτή σε κάτι τέτοιο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως η συνάντηση θα πάει καλά, ενώ ανέμενε να μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν «σύντομα».

Μεγάλο σφυροκόπημα της Ρωσίας στο Κίεβο

Περισσότερα από 2.600 κτήρια κατοικιών, 187 παιδικοί σταθμοί και 138 σχολεία στο Κίεβο έχουν μείνει χωρίς θέρμανση έπειτα από επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, όπως δήλωσαν σήμερα οι υπηρεσίες της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

Από την επίθεση έχει αναφερθεί ότι μια γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της ενώ δεκάδες φέρεται να έχουν τραυματιστεί. Σημειώνεται μάλιστα ότι η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα ήταν γύρω στο μηδέν σήμερα το πρωί.

Οι αρχές στην περιοχή του Κιέβου, που περιβάλλει την πρωτεύουσα αλλά δεν την περιλαμβάνει, ανέφεραν πως μετά την επίθεση έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε 320.000 νοικοκυριά.

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε με 500 drones

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε το πρωί του Σαββάτου ότι η ρωσική επίθεση πραγματοποιήθηκε με σχεδόν 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 40 πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, θέτοντας στο στόχαστρο ενεργειακές και μη στρατιωτικές υποδομές

«Αν η Ρωσία μετατρέπει ακόμη και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε ώρα για κατεστραμμένα σπίτια και καμένα διαμερίσματα, κατεστραμμένα ενεργειακά εργοστάσια, τότε αυτή η άρρωστη δραστηριότητα μπορεί να λάβει απάντηση μόνο με πραγματικά ισχυρά μέτρα», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X, καλώντας τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να πιέσουν τη Μόσχα πιο σκληρά.

Οι Ρώσοι «δεν θέλουν να βάλουν τέλος στον πόλεμο και επιδιώκουν να αδράξουν κάθε ευκαιρία για να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερα δεινά στην Ουκρανία και να αυξήσουν την πίεσή τους στους άλλους μέσω του κόσμου», είπε ο Ζελένσκι, έπειτα από την επίθεση που έπληξε την ουκρανική πρωτεύουσα και τα περίχωρά της.

Στο μεταξύ, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Άντριι Σιμπίχα, το ένα τρίτο του Κιέβου έχει μείνει χωρίς θέρμανση έπειτα από τη μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας.

«Η μοναδική απάντηση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές προσπάθειες είναι στυγνές επιθέσεις χρησιμοποιώντας χιλιάδες drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου και άλλων πόλεων και περιοχών», έγραψε ο Σιμπίχα στο X.