Στην τελική ευθεία η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στις ΗΠΑ - Στο τραπέζι εγγυήσεις ασφαλείας και εδαφικό

Τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα υποδεχθεί την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στη Φλόριντα ο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να συζητήσουν για τις επόμενες κινήσεις σχετικά με τον τερματισμό πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται θέσει στο τραπέζι τόσο τα εδαφικά ζητήματα, το κύριο εμπόδιο στις ειρηνευτικές συνομιλίες, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο αναθεωρημένο σχέδιο 20 σημείων. Παράλληλα, θα συζητηθεί και το ενδεχόμενο συμφωνίας εγγύησης ασφάλειας.

Ανακοινώνοντας τη συνάντηση, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά», καθώς η Ουάσινγκτον προωθεί τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, της πιο θανατηφόρας σύγκρουσης στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Μια συμφωνία εγγύησης ασφάλειας μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ είναι "σχεδόν έτοιμη" και το προσχέδιο του 20 σημείων έχει ολοκληρωθεί κατά 90%», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης σε δημοσιογράφους σε συνομιλία μέσω WhatsApp.

«Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω»

Από την πλευρά του, ο Τραμπ μιλώντας στο Politico ξεκαθάρισε ότι ο Ζελένσκι δεν μπορεί να αναμένει τίποτα εάν πρώτα ο Αμερικανός πρόεδρος δεν το εγκρίνει. «Οπότε θα δούμε τι έχει» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στο Axios ότι οι ΗΠΑ προσέφεραν μια 15ετή συμφωνία για εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσε να ανανεωθεί και ότι το Κίεβο ήθελε μεγαλύτερη διάρκεια.

Επιφυλακτική απέναντι στις αποτυχημένες εγγυήσεις από συμμάχους στο παρελθόν, η Ουκρανία επιδιώκει ισχυρές και νομικά δεσμευτικές συμφωνίες για να αποτρέψει περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η συνάντησή του με τον Τραμπ είχε ως στόχο να «βελτιστοποιήσει τα πράγματα» στα προσχέδια και να συζητήσει πιθανές συμφωνίες για την οικονομία της Ουκρανίας. Πρόσθεσε ότι δεν ήταν έτοιμος να πει εάν θα υπογραφεί κάποια συμφωνία κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, αλλά η Ουκρανία ήταν ανοιχτή σε κάτι τέτοιο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως η συνάντηση θα πάει καλά, ενώ ανέμενε να μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν «σύντομα».

«Αγκάθι» το εδαφικό

Τα εδαφικά ζητήματα εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδιο για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. «Όσο για τα ευαίσθητα ζητήματα: Θα συζητήσουμε τόσο το Ντονμπάς όσο και τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Σίγουρα θα συζητήσουμε και άλλα ζητήματα», δήλωσε ο Ζελένσκι καθώς αποκάλυψε την ημερήσια διάταξη της συνάντησης.

Η Μόσχα απαιτεί από την Ουκρανία να αποσυρθεί από τα τμήματα της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ που τα ρωσικά στρατεύματα δεν έχουν καταλάβει κατά τη διάρκεια σχεδόν τεσσάρων ετών πολέμου, καθώς επιδιώκει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις περιοχές Ντόνετσκ και Λουχάνσκ.

Οι ΗΠΑ, επιδιώκοντας έναν συμβιβασμό, πρότειναν μια ελεύθερη οικονομική ζώνη εάν η Ουκρανία αποχωρούσε από τμήματα της περιοχής του Ντόνετσκ. Η πρόταση δεν παρείχε όμως λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργούσε η ζώνη.

Ενδεχόμενο δημοψήφισμα αν δεν πείσει τον Τραμπ

Ο Ζελένσκι, σύμφωνα με το Axios, δήλωσε ότι εάν δεν καταφέρει να πιέσει τις ΗΠΑ να υποστηρίξουν την «ισχυρή» θέση της Ουκρανίας στο ζήτημα της γης, είναι πρόθυμος να θέσει το σχέδιο των 20 σημείων σε δημοψήφισμα - εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει σε 60ήμερη κατάπαυση του πυρός, ώστε να επιτραπεί στην Ουκρανία να προετοιμαστεί και να διεξαγάγει την ψηφοφορία.

Ο Τραμπ, ο οποίος κατά καιρούς έχει εκφράσει την απογοήτευσή του για τον αργό ρυθμό προόδου στις διαπραγματεύσεις, είχε προηγουμένως αφήσει να εννοηθεί ότι θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι εάν θεωρούσε δυνατή μια σημαντική διπλωματική πρόοδο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ενδέχεται να συμμετάσχουν στις συνομιλίες διαδικτυακά, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Την Παρασκευή, συζήτησε τις προετοιμασίες για τη συνάντηση της Κυριακής και την πρόοδο στις συνομιλίες με ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και του Φινλανδού προέδρου Αλεξάντερ Στουμπ, ο οποίος θεωρείται στενός συνεργάτης του Τραμπ.