Αισιοδοξία για ειρήνη από Τραμπ και Ζελένσκι: «Είμαστε πολύ κοντά - Συμφωνήσαμε στο 95% των θεμάτων»

Η συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ολοκληρώθηκε μετά από περίπου τρεις ώρες, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία.

Ακολούθησε τηλεφωνική συνδιάλεξη των δύο προέδρων με τους ηγέτες της ΕΕ, ενώ στη συνέχεια προχώρησαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντηση που είχε στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος στη συνάντηση, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή τους ο Τραμπ είπε ότι είχε μια άψογη συνάντηση με τον Ζελένσκι, με τον Ουκρανό πρόεδρο να τονίζει επίσης ότι είχε μια εξαιρετική συζήτηση με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Οι δύο ηγέτες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με Ευρωπαίους ηγέτες μετά τη συνάντησή τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι εδαφικά ζητήματα παρέμειναν άλυτα, εκτιμώντας ότι θα επιλυθούν. Υπάρχουν ένα ή δύο ακανθώδη ζητήματα στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας, ανέφερε ο ένοικος του Λευκού Οίκου. Τόνισε πως ότι το Κίεβο και η Μόσχα πλησιάζουν σε μια λύση για το καθεστώς του Ντονμπάς.

Ο Ζελένσκι δήλωσε από την πλευρά τους ότι υπάρξει 100% συμφωνία στις εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, με τον Τραμπ να μιλά για συμφωνία στο 95%.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοινώνει νέα συνάντηση τον Ιανουάριο με τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Δείτε τις κοινές δηλώσεις των Τραμπ και Ζελένσκι:

"I'm on the side of peace." - President Donald J. Trump https://t.co/HalFLXxFfU — The White House (@WhiteHouse) December 28, 2025

Όπως μεταδίδει το CNN, ο Ζελένσκι και ο Τραμπ μετά το τετ α τετ που είχαν, μίλησαν στη συνέχεια με τους ηγέτες της ΕΕ σε τηλεφωνική συνδιάλεξη, κάτι που επιβεβαίωσε με ανάρτηση ο Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Φινλανδίας έγραψε: «Είχα μια καλή τηλεφωνική συνομιλία με Τραμπ, Ζελένσκι, Μακρόν, Στάρμερ, Μερτς, Μελόνι, Ναβρόκι, Στόρε, Ρούτε, Φον ντερ Λάιεν. Η συνομιλία διήρκεσε πάνω από μία ώρα. Συζητήσαμε συγκεκριμένα μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου. Όλοι μας εργαζόμαστε για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Νωρίτερα, γύρω στις 20:30 (ώρα Ελλάδας), ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε υποδεχθεί στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.