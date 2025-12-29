Τραμπ: Το διπλό «πρέσινγκ» σε Ζελένσκι και οι προειδοποιήσεις σε Ιράν και Βενεζουέλα

Σε μια περίοδο καταιγιστικών διπλωματικών και στρατιωτικών εξελίξεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, ανοίγοντας ταυτόχρονα όλα τα κρίσιμα μέτωπα από την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή μέχρι τη Λατινική Αμερική.

Η διπλωματική σκακιέρα για το ουκρανικό πήρε «φωτιά» μετά την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε τη συζήτηση ως «θετική», με τον Αμερικανό πρόεδρο να ενημερώνει τον Ρώσο ομόλογό του για τις λεπτομέρειες της χθεσινής του συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ωστόσο, η εικόνα της «θετικής» επικοινωνίας έρχεται σε αντίθεση με το κλίμα στο πεδίο, καθώς λιγότερο από ένα 24ωρο μετά τη συνάντηση στη Φλόριντα, Κίεβο και Μόσχα συνεχίζουν να ανταλλάσσουν απειλές. Αναλυτές εκτιμούν ότι Τραμπ και Πούτιν επιχειρούν να «στριμώξουν» τον Ζελένσκι, ασκώντας πιέσεις για το μέλλον του Ντονμπάς και το πλαίσιο μιας επικείμενης συμφωνίας.

Στο τραπέζι τέθηκε και η καταγγελία της Ρωσίας για ουκρανική απόπειρα επίθεσης στην κατοικία του Πούτιν στην περιοχή Νόβγκοροντ. Ο Τραμπ δήλωσε άγνοια, σημειώνοντας ότι οι μυστικές υπηρεσίες δεν είχαν ακόμη χρόνο να αξιολογήσουν τις πληροφορίες. «Μόλις το άκουσα, θα ήταν κρίμα αν συνέβη», περιορίστηκε να πει.

Πιέσεις σε Νετανιάχου και «ανοιχτή πόρτα» στην Τουρκία

Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ο Τραμπ υποδέχθηκε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Μαρ-α-Λάγκο, πλέκοντας το εγκώμιο του Ισραηλινού πρωθυπουργού: «Αν είχατε τον λάθος πρωθυπουργό, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παρά τα θερμά λόγια, οι ΗΠΑ ασκούν πίεση για την εφαρμογή του δεύτερου μέρους της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα, με τον Τραμπ να εμφανίζεται αισιόδοξος ότι η ανοικοδόμηση θα ξεκινήσει σύντομα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτηση του Τραμπ για την πιθανή είσοδο τουρκικών στρατευμάτων στη Γάζα ως μέρος ειρηνευτικής δύναμης. Χαρακτήρισε τη σχέση του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «εξαιρετική» και τη στάση της Τουρκίας «πολύ καλή», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση της Άγκυρας.

Προειδοποίηση στο Ιράν και στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα

Η στάση του Αμερικανού προέδρου απέναντι στην Τεχεράνη παραμένει σκληρή. Προειδοποίησε το Ιράν ότι αν συνεχίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα ή τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, η αντίδραση των ΗΠΑ θα είναι ολοκληρωτική. «Θα το γκρεμίσουμε. Θα το νικήσουμε εντελώς», δήλωσε, καλώντας την ηγεσία του Ιράν σε διαπραγματεύσεις, ενώ έδωσε το «πράσινο φως» στο Ισραήλ για νέα πλήγματα εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Τέλος, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ πέρασαν σε μια νέα φάση δράσης στη Βενεζουέλα, διεξάγοντας το πρώτο χερσαίο πλήγμα στην περιοχή ενός λιμανιού όπου δρούσαν συμμορίες ναρκωτικών. Παρά τις πρόσφατες συνομιλίες του με τον Νικολάς Μαδούρο, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η στρατιωτική πίεση θα συνεχιστεί όσο δεν προκύπτουν απτά αποτελέσματα στις συνομιλίες.