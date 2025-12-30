Σκληρή προειδοποίηση Τραμπ για Χαμάς: «Θα γίνει κόλαση αν δεν αφοπλιστεί»

Αυστηρή προειδοποίηση στη Χαμάς, προκειμένου να τηρήσει αυτά τα για οποία δεσμεύτηκε στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα, απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Μαρ-α-Λάγκο.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι η Χαμάς θα «πληρώσει άσχημα» αν δεν αφοπλιστεί, ενώ παράλληλα προσέφερε πλήρη υποστήριξη στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.



Σε μια επίδειξη αμοιβαίου θαυμασμού, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι στον πρόεδρο των ΗΠΑ θα απονεμηθεί το βραβείο Ισραήλ, η ύψιστη τιμητική διάκριση για πολίτες της χώρας, η οποία από την ίδρυσή της τη δεκαετία του 1950 δεν έχει ποτέ πριν απονεμηθεί σε μη Ισραηλινό άτομο.



Όπως αναφέρει ο Guardian, το ταξίδι του Νετανιάχου στην κατοικία του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο έγινε εν μέσω νέων πιέσεων από αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον να επιβάλουν παραχωρήσεις από το Ισραήλ ώστε να επιτραπεί η πρόοδος προς τη δεύτερη φάση ενός ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, το οποίο τον Οκτώβριο σταμάτησε τον καταστροφικό διετή πόλεμο.

Ερωτηθείς αν αυτός και ο Νετανιάχου είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο απόσυρσης των στρατευμάτων του Ισραήλ πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Αν δεν αφοπλιστούν όπως συμφώνησαν να κάνουν - συμφώνησαν σε αυτό - τότε θα γίνει κόλαση και δεν το θέλουμε αυτό, δεν το επιδιώκουμε. Αλλά πρέπει να αφοπλιστούν μέσα σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα».



Περιέγραψε το ζήτημα της απόσυρσης των δυνάμεών του Ισραήλ ως «ξεχωριστό θέμα», προσθέτοντας μόνο: «Θα το συζητήσουμε».

«Το Ισραήλ έχει ανταποκριθεί στο σχέδιο 100%»

Την περασμένη εβδομάδα, το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήθελε να ανακοινώσει την παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση για τη Γάζα και τις Δυνάμεις Εσωτερικής Ασφάλειας το συντομότερο δυνατό και ότι ανώτεροι αξιωματούχοι του Τραμπ εξοργίζονταν ολοένα και περισσότερο «καθώς ο Νετανιάχου έχει λάβει μέτρα για να υπονομεύσει την εύθραυστη εκεχειρία και να καθυστερήσει την ειρηνευτική διαδικασία».

Αλλά ο ίδιος ο Τραμπ φάνηκε να μην έχει τέτοιους ενδοιασμούς μετά τη συνάντηση της Δευτέρας (29/12). Είπε ότι «δεν ανησυχεί για τίποτα από όσα κάνει το Ισραήλ» και «το Ισραήλ έχει ανταποκριθεί στο σχέδιο, 100%».



Επανειλημμένα έδειξε με το δάχτυλο τη Χαμάς, λέγοντας ότι «θα είναι φρικτό γι' αυτούς» αν δεν αφοπλιστούν. «Θα είναι πολύ, πολύ άσχημα για αυτούς, και δεν θέλω να συμβεί αυτό. Αλλά έκαναν μια συμφωνία ότι θα αφοπλιστούν. Και δεν θα μπορούσες να κατηγορήσεις το Ισραήλ», είπε.



Η Χαμάς διατηρεί μεγάλες ποσότητες φορητών όπλων, αλλά μόνο ένα κλάσμα των βαρέων όπλων που επέτρεψαν την αιφνιδιαστική της επίθεση στο νότιο Ισραήλ το 2023, κατά την οποία 1.200 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σκοτώθηκαν και 250 απήχθησαν.



Περισσότεροι από 70.000 Παλαιστίνιοι, κυρίως άμαχοι, σκοτώθηκαν στην επακόλουθη ισραηλινή επίθεση και τεράστιες εκτάσεις της Γάζας μετατράπηκαν σε ερείπια. Περίπου 400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά από την εκεχειρία του Οκτωβρίου.



Τις τελευταίες εβδομάδες, η Χαμάς έχει εδραιώσει με επιτυχία την εξουσία της στα τμήματα της Γάζας που ελέγχει με μια σειρά εκτελέσεων, επιδρομών και ξυλοδαρμών που στοχεύουν αντίπαλους μεσίτες εξουσίας, συνεργάτες του Ισραήλ και εγκληματικές συμμορίες. Λέγεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των 2,3 εκατομμυρίων της Γάζας ζει πλέον στη ζώνη που ελέγχεται από τη Χαμάς.



Δεν παραδίδει τα όπλα η Χαμάς



Η ισλαμιστική μαχητική οργάνωση έχει προτείνει κάποιες λύσεις για να επιτραπεί η αποθήκευση ορισμένων από τα όπλα της, αλλά αρνήθηκε να δεχτεί τον πλήρη αφοπλισμό.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς επανέλαβε τη Δευτέρα (29/12) ότι δεν θα παραδώσει τα όπλα της. «Ο λαός μας αμύνεται και δεν θα παραδώσει τα όπλα του όσο διαρκεί η κατοχή», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένη δήλωση ο νέος εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ-Κάσαμ, ο οποίος υιοθέτησε το όνομα του εκλιπόντος προκατόχου του, Αμπού Ομπέιντα.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι άλλες χώρες που υποστήριξαν την ειρηνευτική συμφωνία θα «μπουν μέσα και θα εξαλείψουν τη Χαμάς» εάν δεν τηρήσει το δικό της μέρος της συμφωνίας.

