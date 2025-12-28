Εξελίξεις στο Ουκρανικό: Πριν τη συνάντηση με Ζελένσκι ο Τραμπ μίλησε για μία ώρα με τον Πούτιν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία το απόγευμα της Κυριακής (28/12), σχεδόν μία ώρα πριν την προγραμματισμένη συνάντηση του ενοίκου του Λευκού Οίκου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μάλιστα, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπεύθυνος Εξωτερικής Πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν συνομίλησαν τηλεφωνικά για μία ώρα και 15 λεπτά. Είπε ότι η κλήση, η οποία έγινε σε «φιλικό τόνο», έγινε με πρωτοβουλία των ΗΠΑ, ενώ ενημέρωσε πως Τραμπ και Πούτιν θα πραγματοποιήσουν άλλη μια κλήση απόψε μετά τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι.

Η Ουάσιγκτον και η Μόσχα «συμμερίζονται την άποψη» ότι μια προσωρινή εκεχειρία που πρότειναν ΕΕ και Ουκρανία το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει είναι «να παρατείνει τον πόλεμο», ανέφερε επίσης ο Γιούρι Ουσακόφ. Ο Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε πως ο Πούτιν και ο Τραμπ πιστεύουν ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει χωρίς καθυστέρηση απόφαση για το Ντονμπάς.

Παράλληλα, πηγές από το Κρεμλίνο αναφέρουν ότι ο Τραμπ στην τηλεφωνική επικοινωνία υποσχέθηκε στον Πούτιν αμερικανορωσική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα αν βρεθεί λύση για κατάπαυση του πυρός και τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία.

Η ανάρτηση Τραμπ για το τηλεφώνημα με Πούτιν

«Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα στις 13:00, με τον Πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social.

Το Κρεμλίνο εξέδωσε επίσης σύντομη ανακοίνωση για την επικοινωνία των προέδρων Ρωσίας και ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε ότι ο Ρώσος πρόεδρος είχε πριν από λίγη ώρα συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Τραμπ είναι προγραμματισμένο να υποδεχθεί τον Ζελένσκι στις 13:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Δείτε LIVE εικόνα από το Μαρ-α-Λάγκο:

Η ατζέντα της συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποδέχεται σε λίγη ώρα, συγκεκριμένα στις 20:00 ώρα Ελλάδας τον Ουκρανό ομόλογό του, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία που θα βάλει τέλος σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου, την ώρα που η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις στο Κίεβο, αυξάνοντας την πίεση πριν τις διαπραγματεύσεις.

Ο Ζελένσκι, που ήδη βρίσκεται στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι στην ατζέντα περιλαμβάνονται εγγυήσεις ασφάλειας και οικονομικής στήριξης, ενώ σκοπεύει να θέσει και «εδαφικά ζητήματα», καθώς Μόσχα και Κίεβο παραμένουν σε ανοιχτή σύγκρουση για το μέλλον της περιοχής του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία.

Επιθέσεις με πυραύλους και drone

Τις ημέρες που προηγήθηκαν της συνάντησης, η Ρωσία κλιμάκωσε τα πλήγματα κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, εξαπολύοντας πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις εναντίον του Κιέβου, σε μια εμφανή προσπάθεια να αυξήσει την πίεση προς τον Ουκρανό πρόεδρο. «Η Ουκρανία είναι έτοιμη να κάνει ό,τι χρειαστεί για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος» έγραψε ο Ζελένσκι στο X, προσθέτοντας ότι «πρέπει να είμαστε ισχυροί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Αναφερόμενος στις ρωσικές επιθέσεις, τόνισε ότι «εμείς θέλουμε ειρήνη και η Ρωσία δείχνει την επιθυμία της να συνεχίσει τον πόλεμο», υπογραμμίζοντας πως εάν «ολόκληρος ο κόσμος -Ευρώπη και Αμερική- είναι στο πλευρό μας, μαζί θα σταματήσουμε» τον Πούτιν.

Το Σάββατο, στο Χάλιφαξ της Νέας Σκωτίας, ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, δηλώνοντας ότι το κλειδί για την ειρήνη είναι «η πίεση προς τη Ρωσία και η επαρκής, ισχυρή στήριξη προς την Ουκρανία». Στο πλαίσιο αυτό, ο Κάρνεϊ ανακοίνωσε επιπλέον οικονομική βοήθεια ύψους 2,5 δισ. δολαρίων Καναδά για την ανοικοδόμηση της χώρας, καταδικάζοντας τη «βαρβαρότητα» των τελευταίων ρωσικών επιθέσεων και αποδίδοντας τόσο στον Ζελένσκι όσο και στον Τραμπ ρόλο στη δημιουργία συνθηκών για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Thank you, Keir, for the constant coordination! I started my morning in Florida today with a detailed phone call with UK Prime Minister @Keir_Starmer.



We discussed preparations for the meeting with President Trump, as well as all our contacts with European partners. I informed… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2025

Προσχέδια ειρηνευτικών προτάσεων

Η κατ’ ιδίαν συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι έρχεται να επισφραγίσει την πρόοδο που φέρεται να έχει σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι δύο πλευρές αντάλλαξαν προσχέδια ειρηνευτικών προτάσεων. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή ότι το σχέδιο των 20 σημείων που συζητείται είναι «έτοιμο κατά 90%», επιβεβαιώνοντας την αισιοδοξία που είχαν εκφράσει Αμερικανοί αξιωματούχοι μετά τις συνομιλίες στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ΗΠΑ έχουν αποδεχθεί την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία, αντίστοιχων με εκείνες που απολαμβάνουν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να εγκαταλείψει την επιδίωξη ένταξης της χώρας του στη Συμμαχία, εφόσον εξασφαλιστούν εγγυήσεις τύπου ΝΑΤΟ για την αποτροπή μελλοντικών ρωσικών επιθέσεων.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει καταστήσει τον τερματισμό του πολέμου βασική προτεραιότητα της νέας του θητείας, έχει κατά καιρούς εκφράσει ενόχληση τόσο προς τον Ζελένσκι όσο και προς τον Πούτιν, αναγνωρίζοντας δημόσια τη δυσκολία επίτευξης συμφωνίας. Μετά την επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στον Λευκό Οίκο τον Οκτώβριο, είχε ζητήσει από τις δύο πλευρές να «σταματήσουν στη γραμμή του μετώπου», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ρωσία θα μπορούσε να διατηρήσει εδάφη που έχει καταλάβει.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι τα βασικά ανοιχτά ζητήματα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ αφορούν τα εδάφη, τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια και τη χρηματοδότηση της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης, καθώς και τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και τους μηχανισμούς επιτήρησης.

Παράλληλα, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο απόσυρσης ουκρανικών δυνάμεων από την ανατολική βιομηχανική ζώνη της χώρας, εφόσον υπάρξει αμοιβαία αποχώρηση και δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης υπό διεθνή έλεγχο.

Από την πλευρά της Μόσχας, ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι υπάρχει ήδη επικοινωνία με τις ΗΠΑ και ότι «συμφωνήθηκε η συνέχιση του διαλόγου». Ο Πούτιν έχει καταστήσει σαφές ότι απαιτεί την αναγνώριση των εδαφών που κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις σε τέσσερις περιοχές, καθώς και της Κριμαίας, ενώ ζητά την εγκατάλειψη της φιλοδοξίας ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, τον περιορισμό του ουκρανικού στρατού και την αναγνώριση της ρωσικής γλώσσας. Το Κίεβο, ωστόσο, έχει απορρίψει κατηγορηματικά τα αιτήματα αυτά.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, ακόμη και σε περίπτωση αποστρατιωτικοποίησης τμημάτων του Ντονμπάς, ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας θα παραμείνουν στην περιοχή, ενώ προειδοποίησε ότι η επίτευξη συμβιβασμού μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα, κατηγορώντας την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της ότι «επιδείνωσαν» προτάσεις, που λάμβαναν υπόψη ρωσικές απαιτήσεις.

«Βολές» Λαβρόφ κατά της ΕΕ

Εν τω μεταξύ τον τόνο της ρωσικής στάσης δείχνουν οι δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ που τόνισε σε συνέντευξη την Κυριακή στο πρακτορείο TASS ότι η ΕΕ είναι το «κύριο εμπόδιο για την ειρήνη» στην Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ότι η ΕΕ «δεν κρύβει το γεγονός ότι ετοιμάζεται να πολεμήσει τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης».

«Βλέπουμε ότι το καθεστώς του Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι "επιμελητές" του δεν είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε εποικοδομητικές συνομιλίες», είπε και πρόσθεσε ότι το Κρεμλίνο «εκτιμά τις προσπάθειες του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και της ομάδας του για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας».

Ο Λαβρόφ πρόσθεσε ότι αν ευρωπαϊκά στρατεύματα σταθμεύσουν στην Ουκρανία, «οι Ένοπλες Δυνάμεις μας θα τα θεωρήσουν νόμιμο στόχο».