Σημείο καμπής στο Ουκρανικό; - «Έγγραφα για τις εγγυήσεις ασφαλείας είναι έτοιμα» λέει ο Ζελένσκι

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διπλωματική κινητικότητα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει πως αρκετά σχέδια εγγράφων έχουν ήδη ετοιμαστεί, ανάμεσά τους και εκείνα που αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας της χώρας.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, τα έγγραφα προέκυψαν μετά τις συνομιλίες που είχαν Αμερικανοί αξιωματούχοι με ουκρανικές και ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες στο Μαϊάμι, ενώ υπήρξαν και ξεχωριστές επαφές των ΗΠΑ με Ρώσους εκπροσώπους στη Φλόριντα.

Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να διερευνήσει τις δυνατότητες μιας συνολικής διευθέτησης, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

Rustem Umerov and Andrii Hnatov delivered a detailed report following their meetings with the American team. They worked productively with envoys of President Trump, and several draft documents have now been prepared. In particular, these include documents on security guarantees… pic.twitter.com/hN0TmUwrRx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2025

«Αρκετά έγγραφα είναι ήδη έτοιμα»

Το Κίεβο, δεχόμενο έντονες πιέσεις από τις ΗΠΑ για ταχεία πρόοδο προς την ειρήνη, επιδιώκει να εξισορροπήσει την αρχική πρόταση που θεωρείται ευνοϊκή για τη Μόσχα, ζητώντας παραχωρήσεις σε εδαφικό επίπεδο και περιορισμό των ρωσικών στρατιωτικών δυνατοτήτων.

«Εργάσθηκαν παραγωγικά με τους απεσταλμένους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και αρκετά σχέδια εγγράφων είναι ήδη έτοιμα», σημείωσε ο Ζελένσκι, μετά την ενημέρωση που είχε από τους Ουκρανούς διαπραγματευτές Ρουστέμ Ουμέροφ και Αντρίι Χνάτοφ. Όπως διευκρίνισε, τα έγγραφα αφορούν εγγυήσεις ασφαλείας, την ανοικοδόμηση της χώρας και ένα βασικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Τα σημεία-κόκκινες γραμμές της Ουκρανίας

Η ουκρανική πλευρά επιμένει στην ανάγκη ισχυρών διεθνών εγγυήσεων, ώστε να αποτραπεί μια νέα ρωσική εισβολή μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία. «Τα σημεία έχουν καθοριστεί με στόχο τον πραγματικό τερματισμό του πολέμου και την αποτροπή μιας τρίτης εισβολής», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Οι δηλώσεις Ζελένσκι έγιναν λίγες ώρες μετά τη μεγάλη ρωσική αεροπορική επίθεση κατά του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας, η οποία προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ενόψει των χριστουγεννιάτικων εορτών.

Την ίδια ώρα, η ρωσική εφημερίδα «Ιζβέστια» επικαλείται τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος υποβάθμισε τη σημασία των συνομιλιών ΗΠΑ–Ρωσίας στο Μαϊάμι, επισημαίνοντας ότι δεν θα πρέπει να εκληφθούν ως σημείο καμπής για την επίλυση της σύγκρουσης.