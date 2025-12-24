Η Ρωσία λέει «Καλά Χριστούγεννα» με Ζελένσκι «Άη Βασίλη» να κλέβει δώρα και την ΑΙ φωτό της Ούρσουλα

Τον γύρο του κόσμου κάνει ένα χριστουγεννιάτικο διαφημιστικό σποτ που βγήκε στη ρωσική τηλεόραση και παρωδεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες και γνωστούς δημοσιογράφους, όπως ο Πιρς Μόργκαν.

Όλοι τους συμμετέχουν σε ένα μουσικό μήνυμα στο οποίο κατηγορούν τον Βλαντίμιρ Πούτιν για κάθε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πρόβλημα. Μετανάστες παρουσιάζονται να «εγκαθίστανται κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο», ενώ ένας άνδρας σε σκηνή ακονίζει απειλητικά ένα μαχαίρι. Ακολουθούν αναφορές σε δυσβάσταχτους λογαριασμούς ρεύματος και πανάκριβα γιορτινά τραπέζια, με το ειρωνικό σχόλιο ότι «όλα αυτά είναι εξαιτίας του Πούτιν». Μια παιδική χορωδία, μπροστά σε μια AI εκδοχή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τραγουδά πως ακόμα και οι «γραφειοκράτες που σας καταδιώκουν» υπάρχουν εξαιτίας του Πούτιν.

Η κορύφωση έρχεται με τον «Ζελένσκι -Άγιο Βασίλη», ντυμένο στα μπλε με το ουκρανικό έμβλημα, να κλέβει τα δώρα των παιδιών. «Ο Άγιος Βασίλης έκλεψε τα παιδιά σας φέτος; Όλα αυτά εξαιτίας του Πούτιν», λέει κοιτώντας ειρωνικά την κάμερα. Το σποτ κλείνει με μια οικογένεια μπροστά στην τηλεόραση, όπου παρουσιαστές όπως ο Πιρς Μόργκαν επαναλαμβάνουν το ίδιο μήνυμα, προτού ακουστεί: «Αγαπητοί Ευρωπαίοι, κρατήστε την τυφλή πίστη σας για τον Άγιο Βασίλη».

