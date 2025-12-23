Τραγωδία στην Ισπανία: Δύο Γερμανοί δολοφονήθηκαν προσπαθώντας να διώξουν καταληψίες από σαλέ

Δύο Γερμανοί πολίτες δολοφονήθηκαν τη Δευτέρα κοντά στο Έλτσε, στη νοτιοανατολική Ισπανία, κατά τη διάρκεια καυγά που ξέφυγε από τον έλεγχο. Η ισπανική αστυνομία συνέλαβε δύο υπόπτους για την υπόθεση, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Χωροφυλακής του Αλικάντε, οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν την Τρίτη, ενώ οι αρχές αρνήθηκαν να διευκρινίσουν την εθνικότητα θυμάτων και δραστών. Ωστόσο, ισπανική εφημερίδα αναφέρει ότι τα θύματα είναι Γερμανοί και οι δράστες Πολωνοί, οι οποίοι είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για άλλα αδικήματα.

Στην ίδια περιοχή φέρεται ότι υπάρχει και τρίτο θύμα, που τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται, αν και η Χωροφυλακή δεν επιβεβαίωσε την πληροφορία, επικαλούμενη το απόρρητο της έρευνας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τα θύματα προσπάθησαν να διώξουν τους δύο υπόπτους από ένα καταληφθέν σαλέ, γεγονός που οδήγησε σε έντονο καυγά. Οι δράστες ταμπουρώθηκαν στο σπίτι, αλλά τελικά παραδόθηκαν στην αστυνομία έπειτα από διαπραγματεύσεις με τη βοήθεια διερμηνέα.