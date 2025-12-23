Νέα ποινική δίωξη στον ηθοποιό Ράσελ Μπραντ για βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε βάρος δύο γυναικών

Ο Βρετανός ηθοποιός Ράσελ Μπραντ, που ήδη διώκεται για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις στη Βρετανία, κατηγορείται πλέον για ακόμη έναν βιασμό και μία σεξουαλική επίθεση, ανακοίνωσε η αστυνομία.



Οι νέες διώξεις αφορούν τις περιπτώσεις «δύο άλλων γυναικών» και έρχονται να προστεθούν στις κατηγορίες που ασκήθηκαν στον Μπραντ τον περασμένο Απρίλιο, για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση τεσσάρων γυναικών. Ο 50χρονος ηθοποιός, που πλέον κάνει καριέρα ως influencer σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου στις 20 Ιανουαρίου.

Η δίκη του για τις πρώτες κατηγορίες έχει προσδιοριστεί για τις 16 Ιουνίου στο Σάουθγουορκ, στο νότιο Λονδίνο.

Ο πρώην σύζυγος της Κέιτι Πέρι δηλώνει αθώος. Θα δικαστεί για δύο βιασμούς και πολλές σεξουαλικές επιθέσεις που φέρεται ότι διέπραξε στο Μπόρνμουθ της Αγγλίας και στο Λονδίνο μεταξύ 1999-2005.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του μετά τη μετάδοση ενός ντοκιμαντέρ από τον τηλεοπτικό σταθμό Channel 4, τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ο Ράσελ Μπραντ, που ζει ανά διαστήματα στις ΗΠΑ, απορρίπτει τις κατηγορίες και είπε ότι είναι «ευγνώμων» που θα του δοθεί η ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του. «Ήμουν ανόητος προηγουμένως, όταν δεν ζούσα στο φως του Κυρίου. Ήμουν τοξικομανής, εθισμένος στο σεξ, ένας ηλίθιος, όμως ποτέ δεν υπήρξα βιαστής», ανέφερε σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, επιμένοντας ότι «ουδέποτε είχε μη συναινετικές σχέσεις».

Η έρευνα συνεχίζεται και η αστυνομία καλεί όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί της.

Ο Μπραντ γεννήθηκε το 1975 στο Έσεξ, στα ανατολικά του Λονδίνου. Σήμερα έχει εκατομμύρια ακολούθους στο YouTube, το X και το Instagram όπου εκθέτει τακτικά τις αντισυστημικές, συνωμοσιολογικές θεωρίες του. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως κωμικός και έγινε γνωστός για το προκλητικό χιούμορ του. Μεταξύ 2006-2008 παρουσίαζε μια εκπομπή στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio 2 του BBC αλλά αποχώρησε αφού άφησε ένα μήνυμα σεξουαλικού περιεχομένου σε έναν άλλον ηθοποιό, που αφορούσε την εγγονή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ