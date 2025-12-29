Το αίτημα - προϋπόθεση της Ρωσίας για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, επανέλαβε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ: Να αποχωρήσει η Ουκρανία από ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς. Υπενθυμίζεται ότι το Κίεβο εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της περιφέρειας του Ντονέτσκ εντός του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων των δύο πόλεων-φρούρια Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ. Η Ρωσία ζητάει από την Ουκρανία να αποσύρει τις δυνάμεις της και να παραδώσει τον έλεγχο των βιομηχανικών περιοχών στη Μόσχα προκειμένου να διασφαλιστεί η ειρήνη.

Σημειώνουμε ότι Ρωσία έχει σήμερα υπό τον έλεγχό της το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας, περιλαμβανομένης της Χερσονήσου της Κριμαίας, την οποία η Μόσχα προσάρτησε το 2014, το 90% των εδαφών του Ντονμπάς, το 75% των περιφερειών της Ζαπορίζια και της Χερσώνας και μικρά τμήματα των περιφερειών Χάρκιβ, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ρωσικής πλευράς.



Το Κίεβο διαμηνύει ότι δεν μπορεί να παραχωρήσει εδάφη. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι εδαφικές παραχωρήσεις στο Ντονμπάς δεν αναλύθηκαν στη συνάντηση της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου, στο Μαρ-α-Λάγκο μεταξύ του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ.



Σε κάθε περίπτωση, ζητείται η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την έγκριση των όρων για τον τερματισμό του πολέμου. Για να συμβεί αυτό όμως, η ουκρανική πλευρά υποστηρίζει ότι απαιτείται κατάπαυση του πυρός για να διασφαλιστεί η διαδικασία- κάτι που το Κρεμλίνο αρνείται, κατηγορώντας το Κίεβο ότι θα εκμεταλλευτεί την κατάσταση για να ανασυντάξει τις δυνάμεις του.



«Απευθυνόμενος στους Ουκρανούς συνομιλητές μας, θα τους υπενθυμίσω ότι η Ουκρανία χάνει εδάφη και θα συνεχίσει να τα χάνει. Και αύριο η κατάσταση θα είναι διαφορετική από αυτήν που είναι σήμερα», δήλωσε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Μόσχας RIA.

Όσον αφορά, δε, μία πιθανή τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επισήμανε ότι θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα.