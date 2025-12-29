Μόσχα: Χτύπημα στην κατοικία του Πούτιν επιχείρησαν οι Ουκρανοί - «Είναι ψέμα», λέει ο Ζελένσκι

Επιχείρηση ενάντια στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Ρωσία πραγματοποίησαν οι ουκρανικές δυνάμεις, με το χτύπημα να αποκρούεται επιτυχώς από τη Μόσχα, όπως ανέφερε ο Σεργκέι Λαβρόφ, ενώ οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου, με μεσολαβητή τον Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε τη Δευτέρα Δευτέρα (29/12) ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του Πούτιν στην περιοχή Νόβγκοροντ και ως εκ τούτου η διαπραγματευτική θέση της Μόσχας θα αλλάξει, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το Reuters από το πρακτορείο Interfax.

«Τη νύχτα της 28ης προς 29η Δεκεμβρίου 2025, το καθεστώς του Κιέβου εξαπέλυσε τρομοκρατική επίθεση χρησιμοποιώντας 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας στην κρατική κατοικία του Προέδρου», τόνισε ο Σεργκέϊ Λαβρόφ, σημειώνοντας ότι όλα τα drones «καταστράφηκαν».

Το Νόβγκοροντ είναι πόλη της βορειοδυτικής Ρωσίας.

«Ψέματα», λέει ο Ζελένσκι

Απαντώντας στις δηλώσεις Λαβρόφ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε ψέμα ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του Πούτιν.

Όπως αντέτεινε ο Ουκρανός πρόεδρος, η Μόσχα προετοιμάζει το έδαφος για να χτυπήσει κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Ζελένσκι προέτρεψε τις ΗΠΑ να αντιδράσουν αναλόγως στις ρωσικές απειλές και χαρακτήρισε τον ρωσικό ισχυρισμό ως τρόπο υπονόμευσης της προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες μετά τη συνάντηση του Ουκρανού ηγέτη με τον Ντόναλντ Τραμπ χθες Κυριακή (28/12).