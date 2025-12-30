Τελεσίγραφο Κρεμλίνου μετά την επίθεση με drones: Η Ρωσία σκληραίνει τη στάση της

Το Κρεμλίνο διαμήνυσε ότι η θέση του θα σκληρύνει στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αφού κατηγόρησε το Κίεβο ότι επιτέθηκε σε ρωσική προεδρική κατοικία, μια κατηγορία που το Κίεβο χαρακτήρισε αβάσιμη και ότι αποσκοπούσε στην παράταση της σύγκρουσης.



Το Κίεβο έχει χαρακτηρίσει τις κατηγορίες της Ρωσίας «ψεύδη» που στοχεύουν στη δικαιολογία περισσότερων επιθέσεων στην Ουκρανία, και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας δήλωσε την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025 ότι η Ρωσία δεν έχει προσκομίσει κανένα στοιχείο «επειδή δεν υπάρχει».



Η Ρωσία δήλωσε τη Δευτέρα (29/12) ότι το Κίεβο επιτέθηκε σε προεδρική κατοικία στην περιοχή του Νόβγκοροντ με 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας. Διαμήνυσε ότι θα προβεί σε αντίποινα και θα επανεξετάσει τη διαπραγματευτική της στάση, αλλά δεν θα εγκαταλείψει τις συνομιλίες για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, όπως αναφέρει το Reuters.

«Αυτή η τρομοκρατική ενέργεια στοχεύει στην κατάρρευση της διαπραγματευτικής διαδικασίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους την Τρίτη (30/12). «Η διπλωματική συνέπεια θα είναι η σκλήρυνση της διαπραγματευτικής θέσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας». Είπε επίσης ότι ο στρατός ήξερε πότε και πώς να αντιδράσει.

Η στάση της Ρωσίας περιπλέκει τα πράγματα



Μια πιο σκληρή διαπραγματευτική στάση θα περιέπλεκε τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πιο θανατηφόρου πολέμου στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Ρωσία, η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ελέγχει λίγο λιγότερο από το 1/5 του εδάφους της γειτονικής της χώρας και λέει ότι τα στρατεύματά της προελαύνουν.



Η Ουκρανία αρνείται ότι υπήρξε επίθεση



Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Andrii Sybiha δήλωσε την Τρίτη (30/12) ότι η Ρωσία δεν έχει προσκομίσει κανένα εύλογο στοιχείο για τις κατηγορίες της.



«Και δεν θα το κάνουν. Επειδή δεν υπάρχει καμία. Δεν έχει συμβεί τέτοια επίθεση», ανέφερε ο Sybiha στο X.



Είπε ότι το Κίεβο ήταν απογοητευμένο από τις δηλώσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ινδίας και του Πακιστάν που εξέφραζαν ανησυχία για αυτό που χαρακτήρισε ως επίθεση που δεν συνέβη ποτέ.



«Η Ρωσία έχει μακρύ ιστορικό ψευδών ισχυρισμών - είναι η χαρακτηριστική της τακτική», ανέφερε ο Sybiha.



Η Ρωσία δεν έχει προσκομίσει στοιχεία



Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν η Ρωσία είχε φυσικές αποδείξεις για την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ο Πεσκόφ είπε ότι η αεράμυνα κατέρριψε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αλλά ότι το ζήτημα των συντριμμιών εμπίπτει στο υπουργείο Άμυνας.

Δεν έχουν προσκομιστεί στοιχεία από τη Ρωσία εκτός από μια δήλωση του υπουργείου Άμυνας, η οποία ανέφερε ότι 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν ενώ κατευθύνονταν προς την οικιστική περιοχή, η οποία βρίσκεται περίπου 360 χιλιόμετρα βόρεια της Μόσχας.



Το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι 49 καταρρίφθηκαν πάνω από την περιοχή Μπριάνσκ, η οποία απέχει 450 χιλιόμετρα από το Βαλντάι, ένα πάνω από την περιοχή Σμολένσκ και 41 πάνω από την πυκνά δασωμένη περιοχή Νόβγκοροντ.

Το υπουργείο Άμυνας δεν είχε αναφέρει καμία επίθεση στην κατοικία στις προηγούμενες αναφορές του για στρατιωτική δράση. Ο κυβερνήτης του Νόβγκοροντ, Αλεξάντερ Ντρόνοφ, είχε δηλώσει ότι η αεράμυνα και τα μαχητικά αεροσκάφη καταρρίπτουν ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.



Ο Πεσκόφ είπε ότι πολλά δυτικά μέσα ενημέρωσης συμμερίζονται την άρνηση του Κιέβου.



«Βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Ζελένσκι προσπαθεί να το αρνηθεί αυτό, και πολλά δυτικά μέσα ενημέρωσης, συμπαιγνύοντας το καθεστώς του Κιέβου, αρχίζουν να διαδίδουν το θέμα ότι αυτό δεν συνέβη», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Πρόκειται για έναν εντελώς παράλογο ισχυρισμό».



Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να πει πού βρισκόταν ο Πούτιν τη στιγμή της επίθεσης, λέγοντας ότι υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων, τέτοιες λεπτομέρειες δεν θα πρέπει να δημοσιοποιούνται.