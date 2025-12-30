Ζελένσκι: Δεν μπορούμε να φύγουμε από εδάφη όπου ζουν 300.000 άνθρωποι - Δεν γίνεται να τους χάσουμε

«Η Ουκρανία δεν μπορεί απλώς να αποσυρθεί από τα εδάφη της στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, σε συνέντευξή του στο Fox News. «Αυτό είναι εκτός του νόμου μας. (Αλλά) δεν είναι μόνο ο νόμος», πρόσθεσε με έμφαση. «Εκεί ζουν άνθρωποι, 300.000 άνθρωποι… Δεν μπορούμε να χάσουμε αυτούς τους ανθρώπους».



Οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγιναν μετά τη συνάντηση στις 28 Δεκεμβρίου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο.

Το βασικό ζήτημα είναι τα εδάφη

«Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ, πραγματικά, ήταν μια πολύ παραγωγική συνάντηση και στο Μαρ-α-Λάγκο υπήρχε ίσως μια διαφορετική ατμόσφαιρα», ανέφερε ο Ζελένσκι, περιγράφοντας τη συνάντηση ως μία από τις καλύτερες κατ’ ιδίαν επαφές που είχαν φέτος.



Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε ότι ένα προσχέδιο 20 σημείων του αναθεωρημένου ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου είναι πλέον σχεδόν ολοκληρωμένο. «Όταν είπα ότι το 90% του σχεδίου είναι έτοιμο, είναι αλήθεια, γιατί υπάρχουν ζητήματα μόνο σε δύο σημεία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το βασικό ζήτημα αφορά τα εδάφη.

Υπογράμμισε ότι, μολονότι Ουκρανία και Ρωσία έχουν αντίθετες θέσεις στο εδαφικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατανοούν τις θέσεις και των δύο πλευρών και «προσπαθούν να βρουν έναν συμβιβασμό».

Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για το ειρηνευτικό σχέδιο. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ένα δημοψήφισμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει την αποχώρηση από ουκρανικά εδάφη υπό τις παρούσες συνθήκες.



«Δεν μπορούμε να αποχωρήσουμε, γιατί 100.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, δεκάδες έχουν σκοτωθεί εκεί», είπε, αναφερόμενος στις ουκρανικές απώλειες. «Και επίσης ο στρατός μας βρίσκεται εκεί».

«Δεν εμπιστεύομαι τον Πούτιν»

Στον αντίποδα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία έχει προτείνει τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ελεύθερης οικονομικής ζώνης ως συμβιβαστική λύση, στο πλαίσιο της οποίας και οι δύο πλευρές θα προχωρούσαν σε αμοιβαία βήματα και θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους κατά μερικά χιλιόμετρα.



Επίσης, υποστήριξε ότι τα πρόσφατα εδαφικά κέρδη της Ρωσίας, που εκτιμώνται σε περίπου 3.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον χρόνο, έχουν επιτευχθεί με τεράστιο ανθρώπινο κόστος, με περίπου 400.000 ρωσικές απώλειες τον τελευταίο χρόνο και περίπου 31.000 νεκρούς κάθε μήνα.



Παρότι ο Τραμπ δήλωσε στις 28 Δεκεμβρίου ότι «η Ρωσία θέλει να δει την Ουκρανία να πετυχαίνει», μιλώντας δίπλα στον Ζελένσκι και πρόσθεσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «συνεργάζεται με την Ουκρανία» για το άνοιγμα του υπό ρωσική κατοχή πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, ο Ζελένσκι παραμένει επιφυλακτικός ως προς το αν ο Πούτιν επιδιώκει πραγματικά την ειρήνη.



«Δεν εμπιστεύομαι τους Ρώσους και… δεν εμπιστεύομαι τον Πούτιν και δεν θέλει την επιτυχία της Ουκρανίας», είπε. «Κυρώσεις, διάλογος, έχει κάποια εργαλεία», ανέφερε για την πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ.

«Δεν μπορούμε να νικήσουμε χωρίς τη στήριξη των ΗΠΑ»

Όταν ρωτήθηκε αν η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο χωρίς τη στήριξη των ΗΠΑ, ο Ζελένσκι απάντησε ξεκάθαρα: «Όχι, γιατί δεν μπορούμε. Χωρίς την αμερικανική υποστήριξη, δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε τον ουρανό».

Αναφέρθηκε εξάλλου στις εγγυήσεις ασφαλείας, λέγοντας ότι η Ουκρανία επιδιώκει μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ, ιδανικά με την έγκριση του Κογκρέσου.



«Σήμερα μιλήσαμε με τον πρόεδρο και υπάρχει μια πρόταση. Η πρώτη πρόταση αφορά εγγυήσεις ασφαλείας για 15 χρόνια», είπε. «Είναι μια καλή πρόταση με δυνατότητα παράτασης. Παρότι οι εγγυήσεις αυτές δεν θα συνιστούν ένταξη στο ΝΑΤΟ, θα είναι «ΝΑΤΟϊκού τύπου», κατέληξε.

