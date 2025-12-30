Θολό τοπίο για την υποτιθέμενη επίθεση στον Πούτιν - Πεσκόφ: «Δεν θα δώσουμε στοιχεία»
Μυστήριο με την υποτιθέμενη επίθεση στην κατοικία Πούτιν: «Πιστέψτε μας» λέει το Κρεμλίνο χωρίς αποδείξεις.
Ένα πυκνό πέπλο μυστηρίου καλύπτει την καταγγελία της Μόσχας για μαζική επίθεση με 91 ουκρανικά drones κατά της εξοχικής κατοικίας του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ. Η ρωσική πλευρά ισχυρίζεται ότι η επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα της 29ης Δεκεμβρίου, ακριβώς την επαύριο των κρίσιμων διαπραγματεύσεων του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο, μια χρονική συγκυρία που εγείρει σοβαρά ερωτήματα.
«Τα μασάει» το Κρεμλίνο για τα πειστήρια
Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών περί «κρατικής τρομοκρατίας», ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απέρριψε το ενδεχόμενο να δοθούν στη δημοσιότητα αποδεικτικά στοιχεία. Απαντώντας σε πιεστικές ερωτήσεις, ο Πεσκόφ δήλωσε χαρακτηριστικά πως «δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις» αφού τα drones καταρρίφθηκαν, καλώντας ουσιαστικά τη διεθνή κοινότητα να «πιστέψει στις ρωσικές αρχές».
Αυτή η άρνηση ενισχύει τον σκεπτικισμό της Δύσης, καθώς ούτε οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν εκρήξεις, ούτε υπάρχουν ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις για μια τόσο «μαζική» επιχείρηση. Ο Ζελένσκι έσπευσε να χαρακτηρίσει τους ισχυρισμούς ως «ένα ακόμη ρωσικό ψέμα» που στόχο έχει να δικαιολογήσει μελλοντικά χτυπήματα σε κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο.
Στρατηγικό τέχνασμα για τον έλεγχο του Τραμπ;
Σύμφωνα με ανάλυση του Guardian, η ρωσική καταγγελία φαίνεται να απευθύνεται σε ένα «κοινό του ενός»: τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πούτιν, γνωρίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επηρεάζεται συχνά από την τελευταία επαφή που είχε, φαίνεται να επιδιώκει να ανατρέψει το θετικό κλίμα που δημιουργήθηκε στη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι.
Ο Τραμπ εμφανίστηκε αρχικά να πιστεύει τη ρωσική εκδοχή, δηλώνοντας εξοργισμένος, αν και αργότερα παραδέχθηκε πως είναι πιθανό η επίθεση να μην συνέβη ποτέ. Η Μόσχα πάντως χρησιμοποιεί ήδη το περιστατικό ως μοχλό πίεσης, προαναγγέλλοντας «σκλήρυνση» της διαπραγματευτικής της θέσης και απειλώντας με αντίποινα, την ώρα που η ειρηνευτική συμφωνία θεωρούνταν «ολοκληρωμένη κατά 95%».
Διπλωματικό ρήγμα και αντιδράσεις
Ενώ οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αντιμετωπίζουν τους ισχυρισμούς με απόλυτο σκεπτικισμό, χώρες όπως η Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέφρασαν ανησυχία, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Κιέβου. Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπιχά, στηλίτευσε το γεγονός ότι οι χώρες αυτές υιοθετούν μια «ανύπαρκτη επίθεση», ενώ παρέμειναν σιωπηλές σε πραγματικά ρωσικά πλήγματα κατά αμάχων.