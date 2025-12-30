Θολό τοπίο για την υποτιθέμενη επίθεση στον Πούτιν - Πεσκόφ: «Δεν θα δώσουμε στοιχεία»

Ένα πυκνό πέπλο μυστηρίου καλύπτει την καταγγελία της Μόσχας για μαζική επίθεση με 91 ουκρανικά drones κατά της εξοχικής κατοικίας του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ. Η ρωσική πλευρά ισχυρίζεται ότι η επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα της 29ης Δεκεμβρίου, ακριβώς την επαύριο των κρίσιμων διαπραγματεύσεων του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο, μια χρονική συγκυρία που εγείρει σοβαρά ερωτήματα.

«Τα μασάει» το Κρεμλίνο για τα πειστήρια

Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών περί «κρατικής τρομοκρατίας», ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απέρριψε το ενδεχόμενο να δοθούν στη δημοσιότητα αποδεικτικά στοιχεία. Απαντώντας σε πιεστικές ερωτήσεις, ο Πεσκόφ δήλωσε χαρακτηριστικά πως «δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις» αφού τα drones καταρρίφθηκαν, καλώντας ουσιαστικά τη διεθνή κοινότητα να «πιστέψει στις ρωσικές αρχές».

Αυτή η άρνηση ενισχύει τον σκεπτικισμό της Δύσης, καθώς ούτε οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν εκρήξεις, ούτε υπάρχουν ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις για μια τόσο «μαζική» επιχείρηση. Ο Ζελένσκι έσπευσε να χαρακτηρίσει τους ισχυρισμούς ως «ένα ακόμη ρωσικό ψέμα» που στόχο έχει να δικαιολογήσει μελλοντικά χτυπήματα σε κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο.

Στρατηγικό τέχνασμα για τον έλεγχο του Τραμπ;

Σύμφωνα με ανάλυση του Guardian, η ρωσική καταγγελία φαίνεται να απευθύνεται σε ένα «κοινό του ενός»: τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πούτιν, γνωρίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επηρεάζεται συχνά από την τελευταία επαφή που είχε, φαίνεται να επιδιώκει να ανατρέψει το θετικό κλίμα που δημιουργήθηκε στη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε αρχικά να πιστεύει τη ρωσική εκδοχή, δηλώνοντας εξοργισμένος, αν και αργότερα παραδέχθηκε πως είναι πιθανό η επίθεση να μην συνέβη ποτέ. Η Μόσχα πάντως χρησιμοποιεί ήδη το περιστατικό ως μοχλό πίεσης, προαναγγέλλοντας «σκλήρυνση» της διαπραγματευτικής της θέσης και απειλώντας με αντίποινα, την ώρα που η ειρηνευτική συμφωνία θεωρούνταν «ολοκληρωμένη κατά 95%».

Διπλωματικό ρήγμα και αντιδράσεις

Ενώ οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αντιμετωπίζουν τους ισχυρισμούς με απόλυτο σκεπτικισμό, χώρες όπως η Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέφρασαν ανησυχία, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Κιέβου. Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπιχά, στηλίτευσε το γεγονός ότι οι χώρες αυτές υιοθετούν μια «ανύπαρκτη επίθεση», ενώ παρέμειναν σιωπηλές σε πραγματικά ρωσικά πλήγματα κατά αμάχων.