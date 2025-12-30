Παρίσι και Βερολίνο αμφισβητούν τις ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στην οικία Πούτιν

Στο πλευρό του Κιέβου τάσσονται Γαλλία και Γερμανία μία ημέρα μετά τις καταγγελίες του Κρεμλίνου -χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις- ότι υπήρξε προσπάθεια πλήγματος με ουκρανικά drones σε μια από τις οικίες του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι το απόγευμα της Τρίτης ανακοίνωσε ότι συζήτησε με τον Τραμπ το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων. Μάλιστα, ο ίδιος δηλώνει έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης μέσω της εφαρμογής WhatsApp ότι το Κίεβο δεσμεύθηκε να συνεχίσει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι ο ίδιος είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε οποιοδήποτε σχήμα.

Το Βερολίνο συμμερίζεται την ανησυχία της Ουκρανίας

Λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη ότι η Ρωσία έχει αναπτύξει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα βαλλιστικούς πυραύλους Oreshnik στην Λευκορωσία, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι συμμερίζεται την ανησυχία της Ουκρανίας ότι οι κατηγορίες της Ρωσίας περί επίθεσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στην κατοικία του Ρώσου προέδρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου.

Η γερμανική κυβέρνηση επισήμανε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τις κατηγορίες της Ρωσίας παραθέτοντας την προειδοποίησή που έκανε ότι η Μόσχα ενδέχεται να εκμεταλλευτεί τις κατηγορίες.

«Συμμεριζόμαστε αυτή την ανησυχία» αναφέρει σε δήλωση του εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Το Κρεμλίνο απείλησε ότι θα σκληρύνει τη διαπραγματευτική του στάση, αφότου κατηγόρησε την Ουκρανία για την επίθεση.

Γαλλία: Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για ουκρανική επίθεση

Στο ίδιο μήκος κύματος με την Γερμανία, η Γαλλία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν από τις ρωσικές αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία στοχοποίησε την κατοικία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα πηγή που είναι κοντά στο περιβάλλον του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν.

«Η Ουκρανία και οι εταίροι της είναι προσηλωμένοι σε μια πορεία ειρήνης, ενώ η Ρωσία έχει επιλέξει να συνεχίσει και να εντείνει τον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας. Αυτή είναι από μόνη της μια πράξη ανυπακοής ενάντια στην ειρηνευτική ατζέντα του προέδρου Τραμπ» πρόσθεσε η πηγή.