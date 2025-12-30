Οσμή προβοκάτσιας: Οι ΗΠΑ αμφισβητούν τις καταγγελίες της περί απόπειρας επίθεσης κατά Πούτιν

Σε ρωσική προβοκάτσια μετατρέπεται -όπως όλα δείχνουν- ηκαταγγελία περί δήθεν απόπειρας επίθεσης από την Ουκρανία κατά κατοικίας του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νοβγκορόντ την επαύριο των συνομιλιών Τραμπ-Ζελένκσι που έδειχναν ότι οι διαπραγματεύσεις για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκονται στην τελική ευθεία.

Η Μόσχα κατήγγειλε ότι σμήνος ουκρανικών drones επιχείρησε να πλήξει την κρατική κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νοβγκορόντ, αλλά -σύμφωνα με ρωσικούς ισχυρισμούς- όλα καταρρίφθηκαν. Αμέσως μετά την καταγγελία περί επίθεσης ουκρανικών drones το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι θα μεταβάλλει την στάση του απέναντι στην Ουκρανία, κάτι που εύσχημα σήμαινε ότι δεν θα συνεχίζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η Ρωσία αρνήθηκε να παράσχει αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της ότι υπήρξε απόπειρα των Ουκρανών κατά της οικίας Πούτιν, κάτι που αύξησε τις υποψίες για μια καλοστημένη προβοκάτσια από τη Μόσχα για να αποσυρθεί από τις συνομιλίες ρίχνοντας το φταίξιμο στην Ουκρανία.

Μερτς και Μακρόν στάθηκαν στο πλευρό της Ουκρανίας και δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν τους ρωσικούς ισχυρισμούς. Τις θέσεις του Γάλλου προέδρου και του Γερμανού πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν και οι ΗΠΑ δια του Αμερικανού πρέσβη στο ΝΑΤΟ.

Αμφισβήτησε τον ισχυρισμό του Κρεμλίνου

Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ εξέφρασε αμφιβολίες για τον ισχυρισμό του Κρεμλίνου πως η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον κατοικίας του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ, επισημαίνοντας πως θα ήθελε να συμβουλευθεί τα στοιχεία των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με αυτό το θέμα.

«Δεν είναι σαφές εάν συνέβη πραγματικά», δήλωσε ο Γουίτακερ στην εκπομπή «Varney & Co.» του τηλεοπτικού δικτύου Fox Business σχετικά με τη φερόμενη ουκρανική επίθεση που το Κίεβο έχει αρνηθεί κατηγορηματικά.

«Μου φαίνεται λίγο ανάρμοστο να είσαι τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία, η Ουκρανία πραγματικά θέλει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, και μετά να κάνεις κάτι που θα θεωρούνταν απερίσκεπτο και ανώφελο», σχολίασε.

Η Μόσχα ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι το Κίεβο εξαπέλυσε επίθεση με 91 drones μεγάλου βεληνεκούς εναντίον προεδρικής κατοικίας στην περιοχή του Νόβγκοροντ, προαναγγέλλοντας αντίποινα και αλλαγή της στάσης της στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Από την πλευρά του, το Κίεβο χαρακτήρισε ψευδείς τις ρωσικές κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι αποσκοπούν στην αιτιολόγηση νέων επιθέσεων εναντίον της Ουκρανίας. Ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία δεν έχει παρουσιάσει καμιά απόδειξη για να στηρίξει αυτήν την κατηγορία, επειδή ουδέποτε υπήρξε τέτοια επίθεση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε τη Δευτέρα ότι ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν τον ενημέρωσε τηλεφωνικά πως η Ουκρανία επιχείρησε να επιτεθεί σε μια από τις κατοικίες του. Ο Τραμπ δήλωσε «πολύ θυμωμένος» για αυτό. Ερωτηθείς εάν υπήρχαν αποδείξεις για μια τέτοια επίθεση, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Θα μάθουμε».

Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να σχολιάσει περαιτέρω, όπως και αξιωματούχοι από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Η CIA αρνήθηκε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο.

Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ τόνισε πως «το πιο σημαντικό είναι τι λένε οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και των συμμάχων μας για το εάν αυτή η επίθεση όντως συνέβη».