Η CIA «αδειάζει» τον Πούτιν: Διαψεύδει την «απόπειρα δολοφονίας» με drones στο σπίτι του

Ως «κατασκευασμένο» και χωρίς καμία βάση χαρακτηρίζουν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες τον ισχυρισμό του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η Ουκρανία επιχείρησε να τον δολοφονήσει με μαζική επίθεση drones, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, βάζοντας στο στόχαστρο μία από τις κατοικίες του.

Reuters

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του New York Post, τον ισχυρισμό του Ρώσου προέδρου είχε απορρίψει ήδη από τη Δευτέρα (29/12) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για «απόλυτη κατασκευή». Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και Αμερικανοί αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας, οι οποίοι δήλωσαν στη Wall Street Journal, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να στηρίζουν το αφήγημα της Μόσχας.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η Ουκρανία φέρεται να επιχείρησε πλήγμα εναντίον στρατιωτικού στόχου στην ίδια ευρύτερη περιοχή, ο οποίος είχε δεχθεί επίθεση και στο παρελθόν, ωστόσο δεν βρισκόταν κοντά στην εξοχική κατοικία του Πούτιν.

Reuters

«Δεν στόχευε την οικία Πούτιν η επίθεση»

Αξιολόγηση της CIA επιβεβαιώνει ότι το Κίεβο δεν στόχευσε την κατοικία του Ρώσου προέδρου στη βορειοδυτική περιφέρεια του Νόβγκοροντ.

Πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε ότι ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε σχετικά τον Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη. Λίγες ώρες αργότερα, ο Τραμπ ανάρτησε σύνδεσμο σε σχετικό δημοσίευμα, αφήνοντας αιχμές ότι ο Πούτιν ενδέχεται να είπε ψέματα προκειμένου να εκτροχιάσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά της Μόσχας, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε ότι καταρρίφθηκαν και τα 91 drones του σμήνους, χωρίς να υπάρξουν ζημιές ή θύματα.

Ο ίδιος ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ο Πούτιν τον είχε ενημερώσει τηλεφωνικά για την υποτιθέμενη επίθεση, μετά από συνάντησή του με τον Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο, δηλώνοντας τότε «πολύ θυμωμένος» με την Ουκρανία. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο Ρώσος πρόεδρος να είπε ψέματα.