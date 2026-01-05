Τραμπ αμφισβητεί Πούτιν για το «χτύπημα» στην κατοικία του: «Δεν νομίζω ότι έγινε αυτό το πλήγμα»

Έντονες επιφυλάξεις εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ για την καταγγελία της Μόσχας, σύμφωνα με την οποία το Κίεβο εξαπέλυσε έφοδο με drones εναντίον κατοικίας του Βλαντίμιρ Πούτιν στη βορειοδυτική Ρωσία.

«Δεν νομίζω ότι έγινε αυτό το πλήγμα», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος προσθέτοντας πως «κανένας δεν γνωρίζει μέχρι τώρα» αν οι κατηγορίες της Ρωσίας αληθεύουν.

Υπενθυμίζεται πως η Μόσχα έκανε λόγο για «στοχευμένη επίθεση», αφήνοντας να εννοηθεί ότι επρόκειτο για απόπειρα δολοφονίας ή εκφοβισμού του Ρώσου ηγέτη.



Το Κίεβο απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι δεν έχει στοχοποιήσει τον Πούτιν προσωπικά και ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί τέτοιους ισχυρισμούς για προπαγανδιστικούς λόγους ή για να δικαιολογήσει περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου.



Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένων επιθέσεων με drones εκατέρωθεν. Η Ουκρανία έχει εντείνει τα πλήγματα σε ρωσικό έδαφος, κυρίως σε ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές, ενώ η Ρωσία συνεχίζει τις μαζικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις και κρίσιμες υποδομές.



Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί ανεξάρτητες αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό της Μόσχας. Το Κρεμλίνο από τη μεριά του ισχυρίστηκε ότι έστειλε στις ΗΠΑ αποδείξεις της ουκρανικής επίθεσης.