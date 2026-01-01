Χερσώνα: Τουλάχιστον 24 νεκροί σε πλήγμα με drone κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους από ουκρανικό πλήγμα με drone στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Σάλντο, τον διορισμένο από τη Μόσχα κυβερνήτη της επαρχίας Χερσώνας στη νότια Ουκρανία.

On New Year's Eve, the Ukrainian Armed Forces committed a war crime. A strike at a cafe on the Khorly Peninsula in the Kherson region killed 24 civilians, including children. They burned alive. More than 50 people were injured.

Zelenskyy is a thief and a war criminal. pic.twitter.com/0kAgQZ2g7o — ROGOZIN (@Rogozin) January 1, 2026

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Σάλντο ανέφερε ότι η επίθεση σημειώθηκε στο Χόρλι, παραθαλάσσιο χωριό κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία έχει προσαρτήσει η Ρωσία. Όπως υποστήριξε, τρία ουκρανικά drones έπληξαν περιοχή όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις, κάνοντας λόγο για «σκόπιμο πλήγμα» εναντίον αμάχων.

Φιλορωσικά τοπικά μέσα ενημέρωσης έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες από κτίριο που υπέστη σοβαρές ζημιές, το οποίο φέρεται να αποτέλεσε τον στόχο της επίθεσης. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, με δημοσίευμά του, σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες, ενώ ο ουκρανικός στρατός δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Πολλοί και οι τραυματίες από την επίθεση

Ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν ότι, εκτός από τους 24 νεκρούς, υπάρχουν και 29 τραυματίες, επικαλούμενα την τοπική υπηρεσία του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων. Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, ανέφερε ότι πέντε παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και κατηγόρησε τη Δύση για στήριξη «τρομοκρατικών ενεργειών», όπως τις χαρακτήρισε, του Κιέβου.

Την επίθεση καταδίκασε και η πρόεδρος της ρωσικής Γερουσίας, Βαλεντίνα Ματβιένκο, μέσω ανάρτησής της στο Telegram.

Η Χερσώνα αποτελεί μία από τις τέσσερις ουκρανικές επαρχίες που η Ρωσία προσάρτησε το 2022, ενέργεια που το Κίεβο και η πλειονότητα των δυτικών χωρών χαρακτηρίζουν παράνομη.