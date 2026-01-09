Πόλεμος στην Ουκρανία: Κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους οι Ρώσοι - Έριξαν τον πύραυλο-φόβητρο Oreshnik

Νύχτα τρόμου στην Ουκρανία που βίωσε λουτρό αίματος στο Κίεβο και το πρώτο καταγεγραμμένο πλήγμα στο Λβιβ, μετά την επιχειρησιακή ανάπτυξη του βαλλιστικού πυραύλου Oreshnik στην Λευκορωσία. Η νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή (9/1) σηματοδότησε μια νέα, εφιαλτική κλιμάκωση στον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς η Ρωσία φέρεται να έθεσε σε επιχειρησιακή εφαρμογή τον νέο υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik στη δυτική πόλη Λβιβ, την ώρα που το Κίεβο μετρούσε τις πληγές του από πολύνεκρες επιθέσεις.

Η πιθανολογούμενη χρήση του Oreshnik στο Λβιβ, ενός όπλου ικανού να φέρει πυρηνική γόμωση και σχεδόν αδύνατο να ανασχεθεί, έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσημη τοποθέτηση του συστήματος σε κατάσταση επιφυλακής στο έδαφος της Λευκορωσίας, μετατρέποντας τη στρατιωτική απειλή σε μια σαφή γεωπολιτική προειδοποίηση που θέτει πλέον ολόκληρη την Ευρώπη στο στόχαστρο της Μόσχας.

Russia attacks Ukraine with the #Oreshnik missile again. This time #Lviv was under attack. Reports about attack on gas storage.#Russian #Ukraine pic.twitter.com/nRHvn7kt7i — Real Libyan (@real__libyan) January 9, 2026

Επίθεση με Oreshnik στο Λβιβ

Η φονική επιδρομή με drones στο Κίεβο είναι ένα τυπικό μοτίβο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, η πυραυλική επίθεση στο Λβιβ μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία με την χρήση πυραύλου Oreshnik συνιστά μια σημαντική κλιμάκωση.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν πολλαπλά πλήγματα βαλλιστικών πυραύλων υπό γωνία στο Λβιβ με τρόπο που μοιάζει με την τελική φάση πλήγματος ενός πυραύλου πολλαπλών κεφαλών, όπως ο Oreshnik. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης πιθανολογούν ότι ενδεχομένως να πρόκειται για πλήγμα με Oreshnik – έναν νέο τύπο υπερηχητικού πυραύλου ικανού να φέρει πυρηνική γόμωση.

Ο περιφερειάρχης Κοζίτσκι δήλωσε ότι εμπειρογνώμονες έσπευσαν στις πληγείσες περιοχές, ενώ ο δήμαρχος Σαντόβι τόνισε πως εναπόκειται στους ειδικούς να αποφανθούν εάν στη συγκεκριμένη επίθεση χρησιμοποιήθηκε πύραυλος Oreshnik.

BREAKING 🚨 #Russia just struck #Lviv region with its #Oreshnik missile. That’s the second time in history that this missile has been used. First time was back in 2024. pic.twitter.com/ynj6JsPS2p — Helio Netto (@Heliomnetto) January 8, 2026

Η πρώτη φορά που πύραυλος αυτού του τύπου εκτοξεύτηκε εναντίον της Ουκρανίας ήταν σε ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο τον Νοέμβριο του 2024.

Η επιχειρησιακή ανάπτυξη των Oreshnik στη Λευκορωσία

Λίγες ημέρες πριν το γύρισμα του χρόνου η Ρωσία είχε δημοσιοποιήσει εικόνες από την επιχειρησιακή ανάπτυξη των πυραύλων Oreshnik στην Λευκορωσία. Η επίσημη ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου άμυνας για την τοποθέτηση του πυραυλικού συστήματος Oreshnik σε κατάσταση επιχειρησιακής επιφυλακής στο έδαφος της Λευκορωσίας δεν ήταν απλώς μια τακτική στρατιωτική κίνηση, αλλά μια σαφή γεωπολιτική απειλή προς την Ευρώπη και κυρίως τους συμμάχους της Ουκρανίας.

Το όπλο είχε πλήξει για πρώτη φορά στόχους σε ουκρανικό έδαφος του Φθινόπωρο του 2024. Στην πορεία το μυστήριο λύθηκε και αποκαλύφθηκε ότι ο πύραυλος είναι μια τροποποιημένη συμβατική έκδοση ενός πυραύλου πολλαπλών κεφαλών που είναι δύσκολα ανασχέσιμος. Μάλιστα, οι Oreshnik με ελάχιστη εμβέλεια τα 700 χιλιόμετρα και μέγιστη τα 5.500 χιλιόμετρα από την Λευκορωσία που έχουν αναπτυχθεί θέτουν στο στόχαστρο όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο, όντας μια απειλή όχι προς την Ουκρανία αλλά προς την Ευρώπη.

Τέσσερις νεκροί στο Κίεβο μετά από επίθεση drones

Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 19 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών αεροπορικών επιδρομών στο Κίεβο τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Ο δήμαρχος Κλίτσκο ανέφερε πως ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν τέσσερις συνοικίες του Κίεβου, όπου κτίρια κατοικιών υπέστησαν μεγάλες υλικές ζημιές.

Διευκρίνισε πως μεταξύ των νεκρών είναι ένας διασώστης ο οποίος έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες σε ενοίκους πολυκατοικίας που χτυπήθηκε από drones με διαφορά λίγων λεπτών. Άλλοι τέσσερις συνάδελφοί του τραυματίστηκαν στην ίδια επίθεση.

Ο δήμαρχος του Κιέβου δήλωσε επίσης ότι οι αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές της πρωτεύουσας, προκαλώντας διακοπή υδροδότησης σε ορισμένες συνοικίες.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο ανέφερε μέσω Telegram ότι ρωσικό drone προκάλεσε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο, ενώ ένα άλλο συνετρίβη έξω από ιατρική δομή.