Εντολή Κιέβου για απομάκρυνση 3.000 παιδιών και των γονέων τους από Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ

Οι ουκρανικές αρχές έδωσαν εντολή να απομακρυνθούν περισσότερα από 3.000 παιδιά με τους γονείς τους από περίπου 44 πόλεις και χωριά στις επαρχίες Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ, όπου οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν προέλαση τους τελευταίους μήνες.



«Λόγω της δύσκολης κατάστασης ασφαλείας, αποφασίστηκε η αναγκαστική απομάκρυνση πλέον των 3.000 παιδιών και των γονέων τους από 44 πόλεις και χωριά στην πρώτη γραμμή του μετώπου στις επαρχίες Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Ανοικοδόμησης Ολέξι Κουλέμπα.

Ο Ζελένσκι επιλέγει τον Μιχάιλο Φέντοροφ για το υπουργείο Άμυνας

Την ίδια ώρα, γίνεται γνωστό ότι Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προτίθεται να αντικαταστήσει τον υπουργό Άμυνας Ντενίς Σμιχάλ, προσφέροντας τη θέση στον 34χρονο Μιχάιλο Φέντοροφ, μέχρι σήμερα υπουργό Ψηφιακού Μετασχηματισμού.



«Αποφάσισα να αλλάξω τη δομή του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας. Προσφέρω στον Μιχάιλο Φέντοροφ τη θέση του υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα. Όπως ανέφερε ο Ζελένσκι, «ο Μιχάιλο ασχολείται πολύ με ζητήματα που αφορούν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και εργάζεται πολύ αποτελεσματικά για την ψηφιοποίηση δημοσίων υπηρεσιών και διαδικασιών».



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δεν αιτιολόγησε την απόφασή του να αντικαταστήσει τον σημερινό υπουργό Άμυνας Ντενίς Σμιχάλ, πρώην πρωθυπουργό που είχε διορίσει στη θέση αυτή πριν από λίγους μήνες, τον Ιούλιο του 2025. Ο Μιχάιλο Φέντοροφ διορίστηκε υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού το 2019. Δεν είναι ευρέως γνωστός και διαθέτει μικρή εμπειρία σε κυβερνητικά πόστα.



Νωρίτερα σήμερα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε επίσης τον διορισμό του επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κιρίλο Μπουντάνοφ ως προσωπάρχη του. Ο Μπουντάνοφ αντικαθιστά τον Αντρίι Γερμάκ, ο οποίος παραιτήθηκε τον Νοέμβριο εν μέσω ενός σκανδάλου διαφθοράς που προκάλεσε δημόσια οργή, καθώς η Ουκρανία αγωνίζεται για την επιβίωσή της εν μέσω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής.