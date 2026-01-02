Ερντογάν: «Θα επικοινωνήσω την Δευτέρα με Τραμπ - Φαραώ ο Νετανιάχου»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την προσευχή της Παρασκευής (02/01), δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι συνεχίζονται οι επαφές του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι θα έχει επαφές και με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα (05/01), θέλοντας με αυτό τον τρόπο να διαδραματίσει έναν ρόλο διαμεσολαβητή στο ουκρανικό.

«Οι συναντήσεις μου με τον κ. Πούτιν, τον κ. Ζελένσκι και τον κ. Τραμπ συνεχίζονται. Θα υπάρξει μια ακόμη σύνοδος κορυφής στο Παρίσι. Ο Υπουργός Εξωτερικών μου θα παραστεί εκ μέρους μου. Θα έχω μια ακόμη συνάντηση με τον κ. Τραμπ το βράδυ της Δευτέρας. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ζητήματα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και την κατάσταση στην Παλαιστίνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Φαραώ ο Νετανιάχου»

Την ίδια στιγμή ο Ταγίπ Ερντογάν δεν παρέλειψε να εξαπολύσει νέα επίθεση εναντίον του Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτηρίζοντας τον ως Φαραώ.

«Γίναμε μάρτυρες μιας ιστορικής στιγμής στη γέφυρα του Γαλατά. Δεν εγκαταλείψαμε την Παλαιστίνη, δεν εγκαταλείψαμε τη Γάζα. Η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη.

Αυτός ο Φαραώ ονόματι Νετανιάχου δεν θα τη γλιτώσει για ό,τι έχει κάνει. Έχει προκαλέσει την οργή πολλών αθώων ανθρώπων. Τα βάσανα αυτών των παιδιών δεν θα μείνουν ατιμώρητα.



Θέλουμε να στείλουμε κοντέινερ, αλλά δεν μας το επιτρέπουν. Έχουμε κοντέινερ, αλλά δεν μπορούμε να τα στείλουμε. Θα μπορούσαμε να είχαμε σώσει τους Παλαιστίνιους αδελφούς και αδελφές μας από αυτές τις σκηνές. Αργά ή γρήγορα, θα απελευθερώσουμε αυτούς τους καταπιεσμένους ανθρώπους από αυτά τα βάσανα».