Τουρκία: Εκατοντάδες συλλήψεις υπόπτων για σύνδεση με το Ισλαμικό Κράτος - Ευρεία επιχείρηση

Στη σύλληψη 357 ατόμων προέβησαν οι τουρκικές Aρχές σε μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση που διεξήχθη σε 21 επαρχίες της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια.



«Κατά τη διάρκεια ταυτόχρονων επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί από τις αστυνομικές μας δυνάμεις σε 21 επαρχίες, συλλάβαμε 357 υπόπτους που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος (...) Δεν δίνουμε ποτέ την παραμικρή ευκαιρία σε όσους προσπαθούν να γονατίσουν αυτή τη χώρα μέσω της τρομοκρατίας», δήλωσε ο υπουργός με ανάρτηση στο X.



Τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης εναντίον του ΙΚ στη Γιάλοβα, στη βορειοδυτική Τουρκία.



Μετά την επιχείρηση, κατά την οποία σκοτώθηκαν έξι μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης, όλοι Τούρκοι υπήκοοι, ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και μελών του ΙΚ, που διήρκησαν για ώρα.



Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου, ο εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης διέταξε τη σύλληψη 137 ύποπτων μελών του ΙΚ «έπειτα από πληροφορίες που έδειχναν ότι η τρομοκρατική οργάνωση ΙΚ σχεδίαζε επιθέσεις κατά τη διάρκεια των εορτασμών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς».



Η Τουρκία, η οποία μοιράζεται σύνορα 900 χιλιομέτρων με τη Συρία, φοβάται διείσδυση της τζιχαντιστικής ομάδας, η οποία παραμένει ενεργή στη γειτονική της χώρα.

Σημειώνουμε ότι πριν από σχεδόν μια δεκαετία, η οργάνωση κατηγορήθηκε για μια σειρά επιθέσεων εναντίον πολιτών στην Τουρκία, περιλαμβανομένων ένοπλων επιθέσεων σε νυχτερινό κέντρο στην Κωνσταντινούπολη και στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της πόλης σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους.

