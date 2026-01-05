Ερντογάν σε Τραμπ: Η Βενεζουέλα δεν πρέπει να παρασυρθεί στην αστάθεια

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, είχε το απόγευμα της Δευτέρας 5/1 με ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τους δύο ηγέτες να θέτουν επί τάπητος το θέμα της Βενεζουέλας.

Ο Τούρκος πρόεδρος μετά το τέλος του υπουργικού συμβουλίου αναφέρθηκε στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο, στον οποίο διεμήνυσε ότι η Βενεζουέλα δεν πρέπει να παρασυρθεί στην αστάθεια.

«Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής μας συνομιλίας με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ, του μεταφέραμε με σαφήνεια τις ανησυχίες της χώρας μας. Τονίσαμε ιδιαίτερα ότι η Βενεζουέλα δεν πρέπει να παρασυρθεί σε αστάθεια. Η Τουρκία και ο τουρκικός λαός θα συνεχίσουν να στέκονται σταθερά στο πλευρό του φίλου λαού της Βενεζουέλας στον αγώνα του για ευημερία, ειρήνη και ανάπτυξη».

Παράλληλα ο Ταγίπ Ερντογάν στις ίδιες δηλώσεις σημείωσε ότι η Τουρκία κάνει ότι καλύτερο μπορεί για τον λαό της Βενεζουέλας, προσθέτοντας ότι ο Μαδούρο είναι φίλος του τουρκικού έθνους.

«Φίλος της Τουρκίας ο Μαδούρο»

«Όσον αφορά τη Βενεζουέλα, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο και το πιο σωστό, τόσο για την Τουρκία όσο και για τον φιλικό λαό της Βενεζουέλας. Ο κ. Μαδούρο και ο λαός της Βενεζουέλας έχουν επανειλημμένα δείξει ότι είναι φίλοι του έθνους μας. Ως δύο φίλες χώρες, πάντα εκτιμούσαμε και δίναμε προτεραιότητα στην αλληλεγγύη μεταξύ μας σε δύσκολες στιγμές. Ενεργούμε με την ίδια κατανόηση σήμερα».