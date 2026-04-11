Ο Νετανιάχου στοχοποιεί τον Ερντογάν: «Φιλοξενεί πληρεξούσιους του Ιράν»

Την ώρα που η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη αναζητούν διέξοδο στο Ισλαμαμπάντ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξαπολύει μετωπική επίθεση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Με μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέλεξε να επιτεθεί προσωπικά στον Τούρκο Πρόεδρο, την ίδια στιγμή που οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο βρίσκονται σε οριακό σημείο.

Israel under my leadership will continue to fight Iran’s terror regime and its proxies, unlike Erdogan who accommodates them and massacred his own Kurdish citizens. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 11, 2026

Ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ, υπό τη δική του ηγεσία, θα συνεχίσει να πολεμά το «τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν και τους πληρεξουσίους του», κάνοντας μια ευθεία σύγκριση με τον Ερντογάν. «Σε αντίθεση με τον Ερντογάν, ο οποίος τους φιλοξενεί και έσφαξε τους δικούς του Κούρδους πολίτες», έγραψε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας μια από τις πιο ευαίσθητες «πληγές» της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής για να τον απαξιώσει διεθνώς.

Το Ισραήλ δεν κάθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν, αλλά η σκιά του είναι πανταχού παρούσα. Επιτιθέμενος στην Τουρκία, η οποία στηρίζει τη διαμεσολαβητική προσπάθεια μαζί με τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν, ο Νετανιάχου προσπαθεί να απονομιμοποιήσει τους μεσολαβητές. Στέλνει το μήνυμα ότι η Άγκυρα δεν είναι «ουδέτερη δύναμη», αλλά μέρος του προβλήματος.

Προετοιμασία για τις συνομιλίες της Ουάσινγκτον

Με το βλέμμα στην ερχόμενη Τρίτη και τις συζητήσεις Ισραήλ - Λιβάνου στις ΗΠΑ, ο Νετανιάχου θέλει να θέσει το πλαίσιο ότι το Ισραήλ δεν υποχωρεί απέναντι στους συμμάχους του Ιράν. Η επίθεση στον Ερντογάν λειτουργεί ως προειδοποίηση και προς τον Λίβανο ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για πλήρη ρήξη με όποιον στηρίζει τη Χεζμπολάχ και την Τεχεράνη.