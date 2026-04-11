ΗΠΑ-Ιράν: Άκαρποι δυο γύροι συνομιλιών - Σε τεχνικό επίπεδο οι διαπραγματεύσεις

Οι προσδοκίες για μια γρήγορη διπλωματική διέξοδο στο Πακιστάν προσέκρουσαν, όπως φαίνεται, στον «τοίχο» της αμοιβαίας καχυποψίας. Δυο γύροι επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έληξαν το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου χωρίς την παραμικρή ένδειξη προόδου, μεταθέτοντας την προσπάθεια για το πρωί της Κυριακής σύμφωνα με το κρατικά ελεγχόμενο ιρανικό Nournews.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, το θέμα των Στενών του Ορμούζ παραμένει ένα από τα βασικά σημεία «σοβαρής διαφωνίας». Οι συνομιλίες συνεχίζονται, πρόσθεσε, παρά τις υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ, ενώ το Ιράν εμμένει στη διατήρηση των «στρατιωτικών κεκτημένων» του.

Για αποτυχία των συνομιλιών έκανε λόγο η κρατική ιρανική τηλεόραση, που μετέδωσε ότι έχουν ήδη γίνει δύο γύροι ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στο Πακιστάν και ένας τρίτος πιθανότατα θα διεξαχθεί «απόψε ή αύριο» Κυριακή.

Συνεχίζονται οι συνομιλίες, λέει ο Λευκός Οίκος

Στον αντίποδα Η αμερικανική πλευρά δια του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε για συνέχιση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και Πακιστάν στο Ισλαμαμπάντ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε, σε λακωνική δήλωσή του, ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται. Νωρίτερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν ότι ολοκληρώθηκαν δύο γύροι συνομιλιών και αναμένεται να διεξαχθεί ένας τρίτος, αργότερα απόψε ή αύριο Κυριακή.

Διαπραγματεύσεις για το σχέδιο συμφωνίας

«Οι εμπειρογνώμονες και των δύο πλευρών ανταλλάζουν κείμενα» για να καταλήξουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία, πέραν της 15μερης κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ την Τετάρτη, πρόσθεσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη πληροφορίες «από ένα άτομο προσκείμενο στους Ιρανούς διαπραγματευτές».

Ένας δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης που βρίσκεται στο Ισλαμαμπάντ είπε ότι καταβάλλονται «οι τελευταίες προσπάθειες» για να κλείσει το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να προβάλουν «εξωφρενικές απαιτήσεις».

Η εφημερίδα Financial Times έγραψε ότι οι διαπραγματευτές έχουν βρεθεί «σε αδιέξοδο» σε ό,τι αφορά τα Στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα το Μεγάλο Σάββατο, δύο Πακιστανοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι διεξήχθησαν δύο αλλεπάλληλοι γύροι συνομιλιών. Η μία πηγή έκανε λόγο για «ατμόσφαιρα γενικώς (…) εγκάρδια» στις συνομιλίες αυτές.

Ψυχρότητα στις συνομιλίες

Η ατμόσφαιρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων περιγράφεται ως παγερή. Ο επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας, Τζέι Ντι Βανς, διεμήνυσε στην Τεχεράνη σε αυστηρό τόνο «να μην παίζει με τις ΗΠΑ», υπογραμμίζοντας το υψηλό ρίσκο της αποστολής του. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, αν και δήλωσε πως προσέρχεται με «καλές προθέσεις», παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει ίχνος εμπιστοσύνης, απαιτώντας η ατζέντα να απεγκλωβιστεί από το δόγμα «πρώτα το Ισραήλ» και να δοθούν εγγυήσεις για την εκεχειρία στον Λίβανο.

Πολεμικό σκηνικό στα Στενά του Ορμούζ

Ενώ οι διπλωμάτες αναλώνονταν σε άκαρπες συζητήσεις, το κλίμα δυναμίτισαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του, ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ξεκίνησαν ήδη την «εκκαθάριση» των Στενών του Ορμούζ, ισχυριζόμενος μάλιστα πως ιρανικά πλοία εναπόθεσης ναρκών έχουν ήδη βυθιστεί.

Η Τεχεράνη απάντησε με ισχυρισμούς για αναδίπλωση αμερικανικού πολεμικού πλοίου μετά από ιρανικές προειδοποιήσεις, πληροφορία που η Ουάσιγκτον διαψεύδει κατηγορηματικά μέσω του Axios. Η πολεμική αυτή ρητορική στο πεδίο καθιστά τη διπλωματική προσπάθεια στο Πακιστάν να μοιάζει με «ασκήσεις επί χάρτου» χωρίς αντίκρισμα.

Σε δεινή θέση η Τεχεράνη

Το αδιέξοδο στις συνομιλίες έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για το εσωτερικό του Ιράν, καθώς οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι δυσοίωνες, προσθέτοντας ακόμη ένα επίπεδο αβεβαιότητας στις διαπραγματεύσεις.

Με την «επιχείρηση ειρήνη» να βρίσκεται στην εντατική, το ραντεβού της Κυριακής το πρωί φαντάζει ως η τελευταία ευκαιρία για να αποφευχθεί η οριστική κατάρρευση των συνομιλιών και η περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.