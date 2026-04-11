Διπλωματικό θρίλερ στο Πακιστάν: «Μύλος» με το «ξεπάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν

Μία υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε σήμερα, Μεγάλο Σάββατο 11/04, ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν στην αποδέσμευση «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων του Ιράν στο Κατάρ, αλλά και σε άλλες ξένες τράπεζες, καλωσορίζοντας την κίνηση αυτή, ως μία ένδειξη «σοβαρότητας» προς την κατεύθυνση επίτευξης μιας συμφωνίας με την Ουάσιγκτον στις συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ.

Οι ΗΠΑ διαψεύδουν ότι έχουν αποδεχθεί βασικό αίτημα του Ιράν, μετά από δημοσίευμα του Reuters που επικαλείται ανώτερη ιρανική πηγή και ανέφερε πως η Ουάσιγκτον συμφώνησε να αποδεσμεύσει παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να συμβάλει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος απάντησε άμεσα, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία σχετική συμφωνία, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τον ισχυρισμό.

Η πηγή έκανε τη δήλωση ανώνυμα, εξαιτίας της ευαίσθητης φύσης του ζητήματος, ενώ είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι το «ξεπάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων «συνδέεται άμεσα με τη διασφάλιση της ασφαλούς πλεύσης μέσω των Στενών του Ορμούζ», που αναμένεται να είναι ένα κεντρικό θέμα στις συνομιλίες.

Στο Πακιστάν ο Τζέι Ντι Βανς

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έφθασε σήμερα, Μεγάλο Σάββατο 11/04 στο Πακιστάν, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις, σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας, μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ύστερα από έξι εβδομάδες συγκρούσεων.

Ο Τζέι Ντι Βανς προσγειώθηκε σήμερα το πρωί στο Ισλαμαμπάντ --που έχει μετατραπεί σχεδόν σε πόλη-φάντασμα λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας-- για να ηγηθεί της αμερικανικής αποστολής, συνοδευόμενος από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ. Έγινε δεκτός από τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ κατά την άφιξή του στην αεροπορική βάση Νουρ Χαν.

Επικεφαλής μιας αποστολής περισσοτέρων των 70 ανθρώπων, ο ισχυρός πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ έφθασε χθες βράδυ στο Πακιστάν.

«Έχουμε καλές προθέσεις, αλλά δεν έχουμε εμπιστοσύνη», δήλωσε ο Γαλιμπάφ κατά την άφιξή του στο Ισλαμαμπάντ. Οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ κατέληγαν πάντα σε «αποτυχίες και αθετημένες υποσχέσεις», δήλωσε ο ίδιος, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Βανς προς Ιράν: «Σταματήστε τα «παιχνίδια»

Από την πλευρά του, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, ο Τζέι Ντι Βανς προειδοποίησε το Ιράν να μην επιχειρήσει «παιχνίδια» με την Ουάσιγκτον. «Εάν επιχειρήσουν να παίξουν μαζί μας, θα δουν ότι η δική μας διαπραγματευτική ομάδα δεν θα είναι τόσο δεκτική», δήλωσε. Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι «θα προσπαθήσει να διεξάγει θετικές διαπραγματεύσεις».

Όπως και ο βασικός μεσολαβητής στις συνομιλίες, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ.

«Σε απάντηση στην ειλικρινή μου πρόσκληση, ηγέτες των δύο χωρών θα έλθουν στο Ισλαμαμπάντ όπου θα πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις για την εδραίωση της ειρήνης», δήλωσε ο Σαρίφ χθες σε διάγγελμά του προς τον πακιστανικό λαό.