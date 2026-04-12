Χωρίς συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν έπειτα από τις μαραθώνιες συνομιλίες των 21 ωρών

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αναχώρησε αεροπορικώς από τι Ισλαμαμπάντ έχοντας νωρίτερα ανακοινώσει ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη μετά από 21 ώρες συνομιλιών δεν κατάφεραν να φθάσουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Είναι κακό νέο για το Ιράν περισσότερο από ό,τι για τις ΗΠΑ» είπε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε πως η Τεχεράνη αρνήθηκε να δώσει μια καθαρή δέσμευση για τον τερματισμό του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας.

«Φεύγουμε αφού υποβάλαμε πολύ απλή πρόταση, προσέγγιση που αποτελεί την τελική μας πρόσφορά και την καλύτερη που μπορούσαμε να κάνουμε. Θα δούμε αν οι Ιρανοί θα επιλέξουν να αποδεχτούν τους όρους μας ή όχι» διεμήνυσε ο κ. Βανς τονίζοντας πως «κάναμε πολύ σαφές ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας».

Vice President JD Vance gives an update in Pakistan:



"The simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon." pic.twitter.com/il4THN5DwV — The White House (@WhiteHouse) April 12, 2026

Η Τεχεράνη από την πλευρά της επιβεβαίωσε τον τερματισμό των διαπραγματεύσεων, αποδίδοντας την αποτυχία τους σε «παράλογες απαιτήσεις» των ΗΠΑ.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος πάντως στις δηλώσεις του επέμεινε στο πυρηνικό πρόγραμμα και όχι στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ που νωρίτερα είχε βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και των διαρροών την ώρα των διαπραγματεύσεων.

Ενδεικτικό του κλίματος μέσα στο οποίο έγιναν οι συζητήσεις ήταν το γεγονός πως στη διάρκεια τους ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει: «Το ίδιο μου κάνει είτε κλειστεί, είτε όχι η συμφωνία με το Ιράν. Εμείς τους νικάμε στρατιωτικά και ό,τι και να γίνει οι ΗΠΑ έχουν νικήσει...».