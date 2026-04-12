Έμμεση απειλή Τραμπ προς το Ιράν για ναυτικό αποκλεισμό

Λίγες ώρες μετά το «ναυάγιο» στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, ο Ντόναλντ Τραμπ με μια αινιγματική ανάρτηση στο Truth Social δείχνει να απειλεί ευθέως το Ιράν με ναυτικό αποκλεισμό.

Ο πρόεδρος Τραμπ κάνει αναδημοσίευση σε ένα άρθρο με τον τίτλο: «Το χαρτί Τραμπ αν το Ιράν δεν υποχωρήσει: ένας ναυτικός αποκλεισμός», δημοσίευμα του Just The News σύμφωνα με το οποίο μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να πλήξει την οικονομία του Ιράν ασκώντας παράλληλα πιέσεις τόσο στην Κίνα όσο και στην Ινδία που είναι από τους ισχυρούς αγοραστές του ιρανικού πετρελαίου.



