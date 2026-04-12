O Τραμπ ανακοίνωσε αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ-«Όποιος Ιρανός επιτεθεί θα πεθάνει στην κόλαση»

Έπειτα από τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις του Ισλαμαμπάντ, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα ξεκινήσει τον ναυτικό αποκλεισμό για πλοία που επιχειρούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι δηλώσεις έγιναν μέσω της πλατφόρμας Truth Social λίγες ώρες μετά από την κατάρρευση των συνομιλιών με την Τεχεράνη και αφού νωρίτερα ο ίδιος με μια αντίστοιχη ανάρτηση είχε επί της ουσίας προαναγγείλει την απόφασή του αυτή.

BREAKING: The U.S. Navy will begin the process of blockading "any and all ships" trying to enter or leave the Strait of Hormuz, Donald Trump has said



Live updates: https://t.co/De3uJX9nFd



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Mp8VzKAWpw — Sky News (@SkyNews) April 12, 2026

«Με άμεση ισχύ το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το καλύτερο στον κόσμο, θα ξεκινήσει τη διαδικασία αποκλεισμού οποιουδήποτε πλοίου επιχειρεί να εισέλθει ή να εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ» ανέφερε ο αμερικανός Πρόεδρος.

«Έχω επίσης δώσει εντολή στο Ναυτικό μας να εντοπίζει και να αναχαιτίζει κάθε πλοίο σε διεθνή ύδατα που έχει πληρώσει τέτοιο τέλος στο Ιράν. Όποιος πληρώνει παράνομο τέλος δεν θα έχει ασφαλή διέλευση στην ανοιχτή θάλασσα» συμπλήρωσε.

«Κάθε Ιρανός που θα πυροβολήσει εναντίον μας ή εναντίον ειρηνικών πλοίων θα καταρρεύσει στην κόλαση. Το Ιράν γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πώς να τελειώσει αυτή η κατάσταση που έχει ήδη καταστρέψει τη χώρα του» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορώντας την Τεχεράνη πως αρνήθηκε να αναλάβει την οποιαδήποτε δέσμευση για τα πυρηνικά όπλα.

Υπενθυμίζεται πως ο Τζέι Ντι Βανς στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα από το Πακιστάν δεν είχε κάνει την παραμικρή αναφορά στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ.

«Το ΝΑΤΟ θέλει να βοηθήσει»

Επίσης, την Κυριακή (12/4), σε συνέντευξή του στο Fox News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε για τις νάρκες που τοποθέτησε το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ και είπε ότι δεν θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να «καθαριστούν». Πρόσθεσε: «Το ΝΑΤΟ θέλει να βοηθήσει στα Στενά του Ορμούζ».