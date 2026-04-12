Τραμπ: «Μπορώ να εξαφανίσω το Ιράν μέσα σε μια ώρα» - Νέες απειλές προς την Κίνα για δασμούς 50%

Την έναρξη ναυτικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν στο Πακιστάν.

Μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι συνομιλίες σημείωσαν πρόοδο και ότι υπήρξε συμφωνία σε αρκετά σημεία, ωστόσο κατηγόρησε την Τεχεράνη για αδιαλλαξία στο πυρηνικό ζήτημα και για παρεμπόδιση της ομαλής ναυσιπλοΐας στα Στενά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τραμπ προχώρησε σε ιδιαίτερα σκληρές δηλώσεις, προειδοποιώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν συντριπτική στρατιωτική ισχύ.

Λίγη ώρα αργότερα, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «θα μπορούσα να εξαφανίσω το Ιράν μέσα σε μία ημέρα. Θα μπορούσα να το εξαφανίσω μέσα σε μία ώρα», τονίζοντας ότι πιθανοί στόχοι θα μπορούσαν να είναι οι ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές της χώρας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό θα προχωρήσει σε επιχειρησιακό αποκλεισμό κάθε πλοίου που επιχειρεί να εισέλθει ή να εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες αρτηρίες για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου. Άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής συμμάχων σε επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης, με τη Βρετανία να αναφέρεται ως πιθανός εταίρος, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση.

Με «θανάσιμη δίνη» στο Ορμούζ απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης αντέδρασαν έντονα στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, υποστηρίζοντας ότι έχουν «πλήρη έλεγχο» της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ.

Σε δήλωσή τους στην πλατφόρμα X, προειδοποίησαν ότι είναι έτοιμοι να παγιδεύσουν εχθρικές δυνάμεις σε μια «θανάσιμη δίνη», σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.

Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι δεν είναι σε θέση να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της Τεχεράνης, υπογραμμίζοντας τη βαθιά διπλωματική κρίση μεταξύ των δύο πλευρών.

Προειδοποιήσεις προς την Κίνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκτεινε τις προειδοποιήσεις του και προς την Κίνα, απειλώντας με επιβολή δασμών έως και 50% σε κινεζικά προϊόντα, εάν το Πεκίνο προσφέρει στρατιωτική στήριξη στο Ιράν.

Παρά την ένταση, παραμένει προγραμματισμένη η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου, όπου θα συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ, σε μια κρίσιμη διπλωματική συνάντηση που αναμένεται να επηρεάσει τις εξελίξεις τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας.