FT: Το Ιράν χρησιμοποίησε το κινεζικό «Μάτι της Γης» για να πλήξει αμερικανικές βάσεις

Αποκαλύψεις φέρνει στο φως η εφημερίδα Financial Times, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν φέρεται να αξιοποίησε κινεζικό κατασκοπευτικό δορυφόρο για τη στοχοποίηση αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή , βασιζόμενο σε διαρροή στρατιωτικών εγγράφων.

Κατά το δημοσίευμα, η Αεροδιαστημική Δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) εξασφάλισε πρόσβαση στον δορυφόρο στα τέλη του 2024, λίγο μετά την εκτόξευσή του στο διάστημα.

«Μάτι της Γης 1»

Ο δορυφόρος, με την ονομασία TEE-01B ή «Μάτι της Γης 1», κατασκευάστηκε από την εταιρεία Changguang για λογαριασμό της Beijing Mumei Xingkong.

Τα έγγραφα που επικαλείται η εφημερίδα αναφέρουν ότι παρείχε εικόνες με χρονική σήμανση και ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες, προσφέροντας κρίσιμα δεδομένα για τον σχεδιασμό στρατιωτικών επιχειρήσεων.



Οι πληροφορίες αυτές φέρονται να αξιοποιήθηκαν, τόσο πριν, όσο και μετά από ιρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους, ως εργαλείο για τον σχεδιασμό των πληγμάτων αλλά και ως βοήθεια στην αποτίμηση των ζημιών μετά τις επιθέσεις.



Προηγούμενα δημοσιεύματα αναφέρονταν σε εικόνες ενισχυμένες με τεχνητή νοημοσύνη από την κινεζική εταιρεία MizarVision, που αξιοποίησε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Τα εργαλεία AI της MizarVision επιτρέπουν την αυτόματη αναγνώριση αεροσκαφών, ραντάρ και αναπτύξεων στρατευμάτων μέσα σε λίγα λεπτά, μειώνοντας δραματικά τον χρόνο στοχοποίησης για επιθέσεις με πυραύλους και drones.

New satellite imagery from Saudi Arabia, made by @SoarAtlas, captures a rare event: three large tankers loading simultaneously at the Al Muajjiz Terminal on the country’s Red Sea coast.



A notable look at the scale and tempo of Saudi export activity on an alternative route away… pic.twitter.com/IE0XohUmaH — MizarVision Watcher (@MizarVision) April 2, 2026

Όπως μεταδίδει το Reuters, η κινεζική εταιρεία φέρεται να δημοσίευσε λεπτομερείς εικόνες με δεδομένα σήμανσης (tagging data) για βάσεις όπως η Prince Sultan Air Base στη Σαουδική Αραβία, στις 13, 14 και 15 Μαρτίου. Στις 14 Μαρτίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι αμερικανικά αεροσκάφη στη βάση είχαν χτυπηθεί.



Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι η χρήση εμπορικών «στρατηγικά ενισχυμένων» δεδομένων από την Κίνα θέτει σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές Αμερικανών στρατιωτών και συμμάχων.



Υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ιράν ενδέχεται να χρησιμοποιεί και το κινεζικό σύστημα πλοήγησης BeiDou για την καθοδήγηση των όπλων του, μειώνοντας την εξάρτησή του από το ελεγχόμενο από τις ΗΠΑ GPS.



Ως απάντηση, η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από ιδιωτικές εταιρείες δορυφορικών εικόνων, όπως η Planet Labs, να σταματήσουν επ’ αόριστον τη διάθεση εικόνων από τη ζώνη των συγκρούσεων.