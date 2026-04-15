«Ξεμένει» από πλαστικό η Ασία λόγω... Ορμούζ - «Έκρηξη» στις τιμές, ανάρπαστες οι χάρτινες σακούλες

Μία όχι τόσο προφανής συνέπεια της αποσταθεροποίησης στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου λόγω της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, είναι η έλλειψη στα πλαστικά που εντείνεται σε πολλές χώρες της Ασίας.

Η σύγκρουση έχει εκτοξεύσει τις τιμές του πλαστικού -το οποίο ως γνωστόν κατασκευάζεται από πετρέλαιο- προκαλώντας «έκρηξη» στην αγορά «πράσινων» προϊόντων.

Μια «οικολογική» σειρά από χάρτινες συσκευασίες και σακούλες που προωθεί η Yonwoo, εταιρεία που κατασκευάζει συσκευασίες καλλυντικών στη Νότια Κορέα, έχει αποκομίσει απρόσμενο όφελος μετά την έναρξη του πολέμου.

Μάλιστα, η εταιρεία αναφέρει ότι το τελευταίο διάστημα το ενδιαφέρον για χάρτινα «εναλλακτικά» υλικά έχει τριπλασιαστεί.

«Το ενδιαφέρον αρχικά προερχόταν από εταιρείες που εστιάζουν στη βιωσιμότητα. Αλλά αν το πρόβλημα με τα πλαστικά παραταθεί, αναμένουμε ότι η ζήτηση θα αυξηθεί περαιτέρω», δήλωσε ο Kim Min-sang, ανώτερο στέλεχος της μητρικής εταιρείας Kolmar Korea.

Η εταιρεία, που προμηθεύει «κολοσσούς» των καλλυντικών όπως τη γαλλική L’Oreal, έχει δεχτεί κυρίως αιτήματα για χάρτινες συσκευασίες που περιβάλλουν προϊόντα όπως αντηλιακά και λοσιόν, τα οποία χρησιμοποιούν μόλις το 20% του πλαστικού που απαιτείται στις συμβατικές συσκευασίες, ανέφερε ο Kim μιλώντας στο Reuters.

Σε ολόκληρη την Ασία, όπου βρίσκονται μερικοί από τους μεγαλύτερης κλίμακας χρήστες και ρυπαντές πλαστικού στον κόσμο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επισπεύδει αλλαγές που οι περιβαλλοντικές οργανώσεις επιδιώκουν εδώ και δεκαετίες. Έστω και αν δεν διαρκέσουν πολύ.

Εξάρτηση από τη Μέση Ανατολή και αύξηση στις τιμές

Η Ασία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από πρώτες ύλες που εισάγονται από τη Μέση Ανατολή, αλλά είναι επίσης έντονα εξαρτημένη από το πλαστικό, με την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και τη Νοτιοανατολική Ασία να καταναλώνουν μαζί σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου συνόλου έως το 2022, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ -αύξηση 900% από το 1990.

Η περιοχή ευθύνεται επίσης για πάνω από το ένα τρίτο των πλαστικών αποβλήτων που καταλήγουν στο περιβάλλον, λόγω ανεπαρκών μεθόδων συλλογής απορριμμάτων σε χώρες χαμηλού εισοδήματος στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η Ιαπωνία κατατάσσεται δεύτερη μετά τις ΗΠΑ όσον αφορά την παραγωγή και κατανάλωση πλαστικού ανά κάτοικο, σύμφωνα με μελέτη του 2025 από ερευνητές του Πανεπιστημίου Tsinghua του Πεκίνου, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature.

Οι χονδρέμποροι προειδοποιούν για πιθανές ελλείψεις σε πλαστικούς δίσκους και σακούλες, δήλωσε ο Kensuke Takahashi, υπεύθυνος προϊόντων της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Marutake στη Σαϊτάμα, μια περιοχή κοντά στο Τόκιο.

«Πλέον πρέπει να συζητήσουμε πώς θα πουλάμε τα προϊόντα μας αν σταματήσει εντελώς η προμήθεια (πλαστικών) δίσκων», είπε ο Takahashi. «Ανησυχώ πολύ. Πραγματικά δεν ξέρουμε τι θα συμβεί».

Ιάπωνες κατασκευαστές πλαστικών σακουλών και μεμβρανών, όπως η Mitsubishi Chemical και η Sanipak, ανακοίνωσαν ότι θα αυξήσουν τις τιμές κατά περίπου 30% τις επόμενες εβδομάδες σε ορισμένα προϊόντα, καθώς η σύγκρουση αυξάνει το κόστος των πρώτων υλών.

Οι δασμοί Τραμπ κόντρα στα «πράσινα» προϊόντα

Οι διαπραγματεύσεις για μια παγκόσμια συνθήκη αντιμετώπισης της ρύπανσης από πλαστικά κατέρρευσαν πέρσι, αφού οι ΗΠΑ και χώρες παραγωγής πλαστικού αντιτάχθηκαν σε πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιορισμό της παραγωγής.

Πρόκειται για μία από τις πολλές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που έχουν αποδυναμωθεί επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει την κλιματική αλλαγή «απάτη».

Οι εκτεταμένοι εμπορικοί δασμοί που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος αποτέλεσαν επίσης πλήγμα για την ταϊβανέζικη εταιρεία Lastic, που παράγει βιοδιασπώμενα υλικά από μπαμπού, δήλωσε ο Luke Anderson, ανώτερο στέλεχος της επιχείρησης.

Αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες που εξέταζαν τη χρήση του υλικού για να αντικαταστήσουν πλαστικά ποτήρια και μαχαιροπίρουνα μίας χρήσης έχασαν το ενδιαφέρον τους μετά την επιβολή των δασμών πέρσι, είπε.

Τώρα ωστόσο, καθώς οι τιμές του πλαστικού αυξάνονται, αρκετοί Αμερικανοί πελάτες του ζητούν νέες προσφορές. «Δεν είναι ότι μου αρέσει να βλέπω τη θετική πλευρά του πολέμου, αλλά… αν δεν μπορείς να τον ελέγξεις, πρέπει να βρεις κάτι θετικό», δήλωσε.

Οι εναλλακτικές θέλουν χρόνο

Ορισμένες εταιρείες προσαρμόζονται σε νέες εναλλακτικές λύσεις.

Στη Μαλαισία, η γαλακτοκομική εταιρεία Farm Fresh ανακοίνωσε ότι έχει προσωρινά στραφεί σε χάρτινα κουτιά γάλακτος λόγω των διαταραχών στην προμήθεια πλαστικού.

Ωστόσο, δεν υπάρχει άμεση λύση για άλλες εταιρείες, όπως η νοτιοκορεατική Gaone International, που κατασκευάζει συσκευασίες για μάσκες προσώπου.

Η δοκιμή νέων υλικών απαιτεί χρόνο, γι’ αυτό η εταιρεία έχει μειώσει την ημερήσια παραγωγή της στο 10% - 20% από το συνηθισμένο, ενώ αναζητά νέους προμηθευτές.

Το εργοστάσιο, με ιστορία 20 ετών, προειδοποιεί πλέον τους πελάτες για καθυστερήσεις έως και οκτώ εβδομάδων στην εκτέλεση παραγγελιών και αναμένει αντίστοιχη μείωση εσόδων, δήλωσε ο υπεύθυνος πωλήσεων Han Kyung-hun.

«Ελπίζω τα πράγματα να επανέλθουν σύντομα στην κανονικότητα», τόνισε ο Han, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η ανάκαμψη μπορεί να διαρκέσει μερικούς μήνες, ακόμη κι αν ο πόλεμος τελειώσει άμεσα.