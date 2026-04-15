Τραμπ: Η Κίνα συμφώνησε να μη στείλει όπλα στο Ιράν - Ο Σι θα με αγκαλιάσει σφιχτά όταν φτάσω Πεκίνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σε επιστολή που του απηύθυνε να μη δίνει όπλα στο Ιράν και ο Σι απάντησε ότι η Κίνα δεν εφοδιάζει την Τεχεράνη, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυο Fox Business.



Στη συνέντευξη που ηχογραφήθηκε την Τρίτη 14 Απριλίου, ο Τραμπ δεν είπε πότε αντηλλάγησαν οι επιστολές. Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές ημέρες απείλησε χώρες με άμεσους δασμούς 50% εάν προμηθεύσουν όπλα στο Ιράν.



«Του έγραψα επιστολή ζητώντας του να μην το κάνει, και μου έγραψε επιστολή λέγοντας, ουσιαστικά, ότι δεν το κάνει», είπε χαρακτηριστικά.



Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι δεν περιμένει μεταβολές στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν και [δεν περιμένει] ότι οι αλλαγές στη Βενεζουέλα θα επηρεάσουν τη δυναμική της επικείμενης συνάντησής του με τον Σι τον ερχόμενο μήνα. «Είναι κάποιος που χρειάζεται πετρέλαιο. Εμείς όχι», σημείωσε.

«Συνεργαζόμαστε έξυπνα και πολύ καλά»

Εξάλλου, σε νεότερη ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Η Κίνα είναι πολύ χαρούμενη που ανοίγω μόνιμα το Στενό του Ορμούζ. Το κάνω και για αυτούς - και για τον κόσμο. Αυτή η κατάσταση δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Συμφώνησαν να μην στείλουν όπλα στο Ιράν. Ο Πρόεδρος Σι θα με αγκαλιάσει σφιχτά όταν φτάσω εκεί σε λίγες εβδομάδες. Συνεργαζόμαστε έξυπνα και πολύ καλά! Δεν είναι αυτό καλύτερο από τις μάχες;;; Αλλά να θυμάστε, είμαστε πολύ καλοί στο να μαχόμαστε αν χρειαστεί - πολύ καλύτεροι από οποιονδήποτε άλλον!!!»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα επισκεφθεί το Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου. Επρόκειτο αρχικά να συναντήσει τον Σι Τζινπίνγκ νωρίτερα, τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου, αλλά η επίσκεψη είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.