Η Κίνα αντέχει τις παγκόσμιες αναταράξεις από τον πόλεμο του Ιράν: Ανάπτυξη 5% στην οικονομία της

Η οικονομία της Κίνας επιταχύνθηκε το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σημειώνοντας ανάπτυξη 5% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα για το αντίστοιχο διάστημα, δείχνοντας ότι βγαίνει «αλώβητη» μέχρι στιγμής από τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν (από την κυβέρνηση) για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, φαίνεται πως τα νούμερα ήταν καλύτερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγων και αυξημένα σε σχέση με την αύξηση 4,5% που παρατηρήθηκε στο τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου.



Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η Κίνα θα είναι σε θέση να αντέξει τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις από τον πόλεμος του Ιράν, ο οποίος διανύει την έβδομη εβδομάδα του. Ο πόλεμος ωθεί τις τιμές της ενέργειας υψηλότερα, επιδεινώνει τον πληθωρισμό και επηρεάζει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Αλλά μακροπρόθεσμα, τομείς όπως η παγκόσμια ζήτηση για κινεζικές εξαγωγές θα μπορούσαν να πληγούν.



Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μείωσε αυτή την εβδομάδα την πρόβλεψή του για την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας σε 4,4% για το 2026. Οι Κινέζοι ηγέτες έθεσαν τον περασμένο μήνα στόχο οικονομικής ανάπτυξης 4,5% έως 5% για φέτος, τον πιο αργό ρυθμό από το 1991.

Τι θα συμβεί αν συνεχιστεί για πολύ ο πόλεμος

«Η Κίνα πιθανότατα μπορεί να αντέξει βραχυπρόθεσμες αναταραχές, αλλά ένας παρατεταμένος πόλεμος και οι υψηλότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τιμές ενέργειας πιθανότατα θα αρχίσουν να επηρεάζουν την ανάπτυξη μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του έτους», δήλωσε η Λιν Σονγκ, επικεφαλής οικονομολόγος για την Μεγάλη Κίνα στην ολλανδική τράπεζα ING.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του abcnews, η μακροχρόνια ύφεση του τομέα των ακινήτων στην Κίνα έχει μειώσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επενδυτών, αλλά η χώρα κατάφερε να επιτύχει τον στόχο ανάπτυξης «περίπου 5%» πέρυσι, χάρη στις ισχυρές εξαγωγές που οδήγησαν το εμπορικό της πλεόνασμα σε ρεκόρ σχεδόν 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, παρά τους υψηλότερους δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.



«Η έλλειψη ταχείας επίλυσης του πολέμου στο Ιράν είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά την παγκόσμια ανάπτυξη, γεγονός που θα επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα άλλων οικονομιών να απορροφήσουν τις κινεζικές εξαγωγές», δήλωσε ο Έσουαρ Πρασάντ, καθηγητής Οικονομικών και Εμπορικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ. Μια ώθηση στις επενδύσεις του δημόσιου τομέα, δήλωσε ο Πρασάντ, θα σταθεροποιούσε την ανάπτυξη, αλλά, εκτός εάν η ζήτηση των νοικοκυριών ενισχυθεί σημαντικά, θα μπορούσε να εντείνει τις υποκείμενες αποπληθωριστικές πιέσεις και να αυξήσει την εξάρτηση της οικονομίας από τις εξαγωγές στο μέλλον.



Την Τρίτη, η Κίνα ανακοίνωσε ότι οι εξαγωγές της αυξήθηκαν κατά 2,5% τον Μάρτιο σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σημειώνοντας σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες. Η χώρα πιθανότατα θα μπορούσε να επιτύχει τον στόχο της για οικονομική ανάπτυξη 4,5% έως 5% φέτος μέσω πολιτικών τόνωσης, λένε οι οικονομολόγοι, αλλά υπάρχουν και άλλες ανησυχίες.

