Χέγσκεθ προς Ιράν: «Προτιμήστε συμφωνία, αλλιώς θα επιτεθούμε ξανά - Δεν ελέγχετε τίποτα στο Ορμούζ»

Οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες να ξεκινήσουν πάλι τις μαχητικές επιχειρήσεις αν το Ιράν δεν καταλήξει σε συμφωνία, τόνισε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σε ενημέρωση από το Πεντάγωνο σήμερα Πέμπτη (16/4) για τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Απευθύνοντας μήνυμα στον ιρανικό στρατό και τους Φρουρούς της Επανάστασης, ο Χέγκσεθ τόνισε: «Γνωρίζουμε ποια στρατιωτικά μέσα μετακινείτε και πού τα μετακινείτε».

Φωτό: Reuters

Πρόσθεσε μάλιστα ότι οι ΗΠΑ εξοπλίζουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή με περισσότερη δύναμη από ποτέ.

«Σου αρέσει να λες δημόσια, Ιράν, ότι ελέγχεις τα Στενά του Ορμούζ, αλλά δεν έχεις Ναυτικό ή πραγματική επίγνωση της περιοχής. Δεν μπορείς να ελέγξεις τίποτα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Φωτό: Reuters

Πεντάγωνο: «Θέλουμε ακόμα διπλωματική λύση»

Παρά τη σκληρή ρητορική, ο Αμερικανός υπουργός υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να προτιμά μια διπλωματική λύση. Όπως ανέφερε, το Ιράν έχει ακόμη τη δυνατότητα να επιλέξει «ένα ευημερούν μέλλον» και μια «χρυσή γέφυρα» για τον λαό του.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι όσο δεν υπάρχει συμφωνία, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό, τον οποίο χαρακτήρισε επιτυχημένο.

Φωτό: Reuters

Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν η Τεχεράνη επιλέξει «τον λάθος δρόμο», τότε θα βρεθεί αντιμέτωπη όχι μόνο με αποκλεισμό αλλά και με επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Ο Χέγκσεθ αποκάλυψε επίσης ότι ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ξεκινά την «Επιχείρηση Οικονομική Οργή», με στόχο τη μεγιστοποίηση της οικονομικής πίεσης προς το Ιράν.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο αμερικανικός στρατός κατάφερε να περάσει ομαλά από μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις σε έναν αποκλεισμό «παγκόσμιας κλάσης» και πως μπορεί να επιστρέψει ξανά σε πλήρεις στρατιωτικές επιχειρήσεις πολύ γρήγορα και ακόμη πιο δυναμικά από πριν.

Κλείνοντας, επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Όπως είπε, αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε «με τον καλό τρόπο», μέσω μιας συμφωνίας υπό την ηγεσία του αντιπροέδρου και της διαπραγματευτικής ομάδας, είτε «με τον δύσκολο τρόπο».