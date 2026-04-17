ΗΠΑ: Παραιτήθηκε ο Διευθυντής της ICE Τοντ Λάιονς

Αίσθηση προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες η έξοδος του υπηρεσιακού διευθυντή της ICE, Τοντ Λάιονς, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του στον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν.

Ο Λάιονς θα παραμείνει στη θέση του έως τις 31 Μαΐου, προκειμένου να βοηθήσει στην ομαλή μετάβαση της ηγεσίας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, επέβλεψε περίπου 584.000 απελάσεις που πραγματοποιήθηκαν από την ICE μετά την ορκωμοσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λάιονς σχεδιάζει να αποχωρήσει προς τον ιδιωτικό τομέα, ενώ παράλληλα επιθυμεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του.

Ο Τοντ Λάιονς έχει υπηρετήσει στην ICE για σχεδόν 20 χρόνια και θεωρείται ένα από τα πλέον έμπειρα στελέχη της υπηρεσίας. Στο παρελθόν υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ εργάστηκε και ως αστυνομικός σε δημοτική υπηρεσία.

Παράλληλα, θεωρείται στενός συνεργάτης του Τομ Χόμαν και χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από τα στελέχη της ICE. Η αναζήτηση του αντικαταστάτη του αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πρώτα μεγάλα καθήκοντα του υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν.

Η ICE είναι η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για ομοσπονδιακή υπηρεσία που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και είναι αρμόδια για την εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τις συλλήψεις παράτυπων μεταναστών, τις κρατήσεις και τις απελάσεις. Δημιουργήθηκε μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας.