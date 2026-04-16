Τραμπ: Η κατάπαυση πυρός Ισραήλ και Λιβάνου συμπεριλαμβάνει τη Χεζμπολάχ - Έρχεται συμφωνία με Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, δηλώνοντας ότι «είμαστε πολύ κοντά» σε συμφωνία και ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος.

Όπως ανέφερε, η Τεχεράνη είναι πλέον διατεθειμένη να προχωρήσει σε κινήσεις που στο παρελθόν απέφευγε.

Νέες συνομιλίες και πιθανά οφέλη

Σύμφωνα με τον ίδιο, νέος γύρος επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι, σε περίπτωση συμφωνίας, αναμένεται πτώση στις τιμές του πετρελαίου, με θετικό αντίκτυπο στον πληθωρισμό.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι εχθροπραξίες θα μπορούσαν να επαναληφθούν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν «έχει συμφωνήσει σχεδόν στα πάντα», συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα για διάστημα άνω των 20 ετών, καθώς και της επιστροφής εμπλουτισμένου ουρανίου.

Επιπλέον, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ, εφόσον υπογραφεί συμφωνία.

🗞️ President Trump announced a 10-day temporary ceasefire between Israel and Lebanon and has invited their leaders to the White House for what he calls the "first meaningful talks" between the two nations since 1983.



Κατάπαυση πυρός με τη συμμετοχή Χεζμπολάχ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στην κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, σημειώνοντας ότι σε αυτήν περιλαμβάνεται και η Χεζμπολάχ.

Εξέφρασε μάλιστα την εκτίμηση ότι η οργάνωση θα τηρήσει την εκεχειρία, υπό την προϋπόθεση ότι θα σταματήσουν πλήρως οι εχθροπραξίες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι υπάρχει πιθανότητα συνάντησης των ηγετών Λιβάνου και Ισραήλ στον Λευκό Οίκο μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Όπως είπε, στόχος είναι να διερευνηθούν οι προοπτικές ειρήνης στην περιοχή, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσκεψής του στον Λίβανο στο μέλλον.

Ο Νετανιάχου επιβεβαιώνει την 10ήμερη εκεχειρία με τον Λίβανο

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε πως συμφώνησε σε 10ήμερη εκεχειρία με τον Λίβανο, η οποία έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ τα μεσάνυχτα.

Έχουμε μια ευκαιρία «για μια ιστορική ειρηνευτική συμφωνία με τον Λίβανο», είπε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, επαναλαμβάνοντας πως ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ αποτελεί προαπαιτούμενο για την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε πως δεν θα αποσύρει τα στρατεύματά του από το νότιο τμήμα της χώρας. Όπως είπε, τα ισραηλινά στρατεύματα θα παραμείνουν στην περιοχή, προκειμένου να διασφαλίσουν την ύπαρξη μιας ζώνης ασφαλείας η οποία θα εκτείνεται μέχρι τα σύνορα με τη Συρία.