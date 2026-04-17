Οι ΗΠΑ εξετάζουν συμφωνία 20 δισ. δολαρίων με το Ιράν με αντάλλαγμα το ουράνιο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν διαπραγματεύονται ένα σχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, με βασικό σημείο την αποδέσμευση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, με αντάλλαγμα την παράδοση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι συνομιλίες έχουν σημειώσει πρόοδο, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι νέος γύρος συνομιλιών αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ισλαμαμπάντ, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και τη στήριξη της Αίγυπτος και της Τουρκία. Βασική προτεραιότητα της Ουάσιγκτον είναι να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα έχει πρόσβαση στα περίπου 2.000 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει, ιδιαίτερα στα 450 κιλά που έχουν εμπλουτιστεί σε καθαρότητα 60%.

Τι ζητά το Ιράν

Από την άλλη πλευρά, το Ιράν ζητά σημαντική οικονομική ενίσχυση. Σε προηγούμενη φάση των συνομιλιών, οι ΗΠΑ είχαν προτείνει την αποδέσμευση 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ανθρωπιστικές ανάγκες, ενώ η Τεχεράνη ζητούσε 27 δισεκατομμύρια. Πλέον, το ποσό που βρίσκεται στο τραπέζι είναι τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι δύο πλευρές διαφωνούν επίσης για το μέλλον του πυρηνικού υλικού. Οι ΗΠΑ ζητούν να απομακρυνθεί πλήρως από το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη προτείνει να αραιωθεί εντός της χώρας. Η συμβιβαστική πρόταση που εξετάζεται προβλέπει ότι μέρος του ουρανίου θα μεταφερθεί σε τρίτη χώρα και το υπόλοιπο θα υποβαθμιστεί εντός Ιράν υπό διεθνή επιτήρηση. Στο σχέδιο συμφωνίας περιλαμβάνεται επίσης ένα «εθελοντικό» μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου. Οι ΗΠΑ ζητούν πάγωμα 20 ετών, ενώ το Ιράν προτείνει πέντε χρόνια.

Παράλληλα, η Τεχεράνη θα μπορούσε να διατηρήσει πυρηνικούς ερευνητικούς αντιδραστήρες για ιατρική χρήση, υπό τον όρο ότι όλες οι εγκαταστάσεις θα βρίσκονται πάνω από το έδαφος. Το σχέδιο περιλαμβάνει ακόμη ζητήματα που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ, ενώ παραμένει ασαφές αν θα συμπεριληφθούν και οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν ή η υποστήριξή του σε οργανώσεις όπως η Χαμάς. Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεσμεύτηκε πως δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, οι συγκρούσεις μπορεί να ξεκινήσουν ξανά.