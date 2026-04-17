Τραμπ: Απαγορεύω στο Ισραήλ να ξανά βομβαρδίσει τον Λίβανο

Μήνυμα με σαφείς και αυστηρούς τόνους για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφερόμενος στην εκεχειρία και τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ισραήλ δεν θα προχωρήσει πλέον σε βομβαρδισμούς στον Λίβανος, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο «απαγορεύεται» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με έντονο ύφος, κατέληξε μάλιστα με τη φράση «Φτάνει πια».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε αναφορά και στο ζήτημα των πυρηνικών, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν όλο το υλικό που προέκυψε από τις επιχειρήσεις με τα βομβαρδιστικά B-2 Spirit.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θα υπάρξει καμία χρηματική ανταλλαγή «με κανέναν τρόπο, σχήμα ή μορφή», δίνοντας έμφαση στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι η συμφωνία δεν αφορά άμεσα τον Λίβανο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν ξεχωριστά με τη χώρα, προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση που σχετίζεται με τη Χεζμπολάχ «με τον κατάλληλο τρόπο».