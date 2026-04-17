Κόσμος Ιράν Στενά του Ορμούζ ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Αντικρουόμενα μηνύματα από το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ - Νέες απειλές από Τεχεράνη

Νέα ένταση καταγράφεται γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να απειλεί με κλείσιμο της στρατηγικής διόδου εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ.

Reuters
Reuters
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κινήσεις μπρος-πίσω φαίνεται να κάνει το Ιράν καθώς λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Αραγτσί για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, η Τεχεράνη επανέρχεται με απειλές για πιθανό κλείσιμο της κρίσιμης ναυτικής διόδου, σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός που αποδίδει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με δήλωση Ιρανού αξιωματούχου στο πρακτορείο Fars News Agency, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι εάν ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ συνεχιστεί, θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας και θα οδηγήσει στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Λίγο νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν παραμένει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, παρά τις κινήσεις καλής θέλησης από την Τεχεράνη.

Η θέση του Ιράν για τη ναυσιπλοΐα

Όμως, νωρίτερα σήμερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε ότι η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ θα παραμείνει ελεύθερη για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η ναυσιπλοΐα θα πραγματοποιείται υπό συγκεκριμένο συντονισμό και σε προκαθορισμένες διαδρομές, όπως έχουν οριστεί από τον αρμόδιο Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν.

Κόσμος Ιράν Στενά του Ορμούζ ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

