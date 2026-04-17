Αντικρουόμενα μηνύματα από το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ - Νέες απειλές από Τεχεράνη

Κινήσεις μπρος-πίσω φαίνεται να κάνει το Ιράν καθώς λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Αραγτσί για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, η Τεχεράνη επανέρχεται με απειλές για πιθανό κλείσιμο της κρίσιμης ναυτικής διόδου, σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός που αποδίδει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με δήλωση Ιρανού αξιωματούχου στο πρακτορείο Fars News Agency, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι εάν ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ συνεχιστεί, θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας και θα οδηγήσει στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Λίγο νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν παραμένει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, παρά τις κινήσεις καλής θέλησης από την Τεχεράνη.

Η θέση του Ιράν για τη ναυσιπλοΐα

Όμως, νωρίτερα σήμερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε ότι η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ θα παραμείνει ελεύθερη για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η ναυσιπλοΐα θα πραγματοποιείται υπό συγκεκριμένο συντονισμό και σε προκαθορισμένες διαδρομές, όπως έχουν οριστεί από τον αρμόδιο Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν.